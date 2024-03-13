不輸肯德基！熱門甜點店北上進駐信義區 大爆款「可頌蛋塔」媲美香港名店 排1小時也要吃

肯德基有對手了！台中熱門甜點店「COMEME」北上進駐信義新光三越A11，新品「可頌蛋塔」更是掀起長長的排隊人潮，蛋奶香十足的軟嫩內餡超上癮，除了新店有開幕活動「買5送1」外，勤美店也同步推出「全品項第2件半價」，優惠倒數要搶吃囉！

圖／COMEME粉專

圖／COMEME粉專

在台中就擁有高人氣的甜點店「COMEME」於台北信義區新光三越A11開設新據點，以各式造型可愛的「棉花糖」甜點和飲品為主打，但新品「可頌蛋塔」3月一出更是大爆紅，多層次酥皮搭配軟嫩內餡，每每出爐就被搶購一空。不少網友看到這款蛋塔的高顏值都以為是香港名店「bakehouse」開來台灣了，針對這個說法，有部落客、網友分享表示，味道有相似但各有各的特色。

圖／新光三越台北信義新天地粉專

值得注意的是，蛋塔為信義A11限定，由於購買人數眾多，加上皆為當日現烤、數量有限，店家即日起調整購買方式，分為上午、下午場兩梯次，分別於中午12點、下午6點起發放號碼牌，平日每張號碼牌限購12顆蛋塔，假日則限購9顆，實際購買規則詳情以COMEME公告為準，建議前往購買前可先到店家粉專查看。

圖／新光三越台北信義新天地粉專

此外，「COMEME」信義A11店祭出兩種開幕優惠「蛋塔不限品項全面買5送1」和「購買任一造型棉花糖就送年輪棉花糖乙包」都截至3/14，記得先追蹤COMEME IG帳號，並出示該畫面就能享有優惠喔。而勤美店則將營業到月底，即日起至3/21推出「全品項第2件半價」，台中的朋友可要把握最後機會了。

圖／COMEME粉專

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COMEME 台北信義A11店

地址：台北市信義區松壽路11號（台北信義新天地A11 B2）

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