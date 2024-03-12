白色情人節神助攻！新北「風格約會4提案」加映「2大放閃光雕展」 氛圍感約會勝地自帶粉紅泡泡

白色情人節約會神助攻！新北私藏浪漫景點公開，迎接3/14白色情人節到來，特搜「4款風格約會提案」，異國風古蹟、蔚藍海洋白沙灘、唯美應景裝置統統有，再加映「2大情人節放閃光雕展」，助力你的愛情路。

【文青約會】淡水紅毛城

擁有濃厚歷史氛圍的名勝古蹟紅毛城，除了感受建築自帶的異國氣息外，朱紅色外牆也別具一番風味，順遊淡水老街吃美食，一日約會勝地非它莫屬。

紅毛城。圖／新北市觀光旅遊網

超可愛的《淡古聯萌》IP特展，展至3月15日。圖／淡水古蹟博物館官網

【漫步約會】八里左岸

位於八里左岸碼頭附近，異國風「BALI地標」、心型「鏡收幸福」雕塑和超夢幻「歐式穹頂涼亭」打卡必拍，傍晚散步看落日，夜晚則有唯美燈光超浪漫。

八里左岸裝置藝術。圖／新北市觀光旅遊網

八里左岸「歐式穹頂涼亭」。圖／新北市觀光旅遊網

北台灣著名景點「淺水灣」擁有彎月形沙灘美景，亮白沙岸與礁石區都值得一訪再訪，360度廣角觀海絕美如畫，絕對是浪漫約會看海首選。

淺水灣海濱公園沙灘。圖／新北市觀光旅遊網

淺水灣海濱公園棧道。圖／新北市觀光旅遊網

【異國約會】三芝牛仔莊園

偽出國勝地「牛仔莊園」採全預約制，輕鬆打卡「美國西部大草原」，還能和馬兒近距離互動，要去記得先訂位唷！

三芝牛仔莊園。圖／部落客YUKI授權

三芝牛仔莊園。圖／牛仔莊園粉專

同場加映：兩大情人節放閃光雕展

⬤ 新莊中港大排光雕展

新莊中港大排光雕展「5米高愛心造型光廊」。圖／新北市政府水利局提供

3/14白色情日節當天加碼闖關活動，晚間6點起現場報名，通過默契考驗遊戲即可獲得限量「炫彩發光玫瑰花」。

活動日期：即日起～3/24

點燈時間：18:00-22:00

活動地點：中港廣場

⬤ 新月橋與辰光橋情人節光雕展

新月橋與辰光橋情人節光雕展。圖／新北市政府高灘地工程管理處

「新月橋、辰光橋」各自有特色光雕主題（新月橋之夜愛心共舞、星光情繫辰光橋），沿線還有各種浪漫燈飾，情侶也能盡情放閃。

光雕日期：即日起～3/14(四)

光雕時間：17:30-22:00

光雕地點：板橋新月橋及三重辰光橋