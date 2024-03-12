白色情人節神助攻！新北「風格約會4提案」加映「2大放閃光雕展」 氛圍感約會勝地自帶粉紅泡泡
白色情人節約會神助攻！新北私藏浪漫景點公開，迎接3/14白色情人節到來，特搜「4款風格約會提案」，異國風古蹟、蔚藍海洋白沙灘、唯美應景裝置統統有，再加映「2大情人節放閃光雕展」，助力你的愛情路。
【文青約會】淡水紅毛城
擁有濃厚歷史氛圍的名勝古蹟紅毛城，除了感受建築自帶的異國氣息外，朱紅色外牆也別具一番風味，順遊淡水老街吃美食，一日約會勝地非它莫屬。
【漫步約會】八里左岸
位於八里左岸碼頭附近，異國風「BALI地標」、心型「鏡收幸福」雕塑和超夢幻「歐式穹頂涼亭」打卡必拍，傍晚散步看落日，夜晚則有唯美燈光超浪漫。
【海派約會】三芝淺水灣海濱公園
北台灣著名景點「淺水灣」擁有彎月形沙灘美景，亮白沙岸與礁石區都值得一訪再訪，360度廣角觀海絕美如畫，絕對是浪漫約會看海首選。
【異國約會】三芝牛仔莊園
偽出國勝地「牛仔莊園」採全預約制，輕鬆打卡「美國西部大草原」，還能和馬兒近距離互動，要去記得先訂位唷！
同場加映：兩大情人節放閃光雕展
⬤ 新莊中港大排光雕展
3/14白色情日節當天加碼闖關活動，晚間6點起現場報名，通過默契考驗遊戲即可獲得限量「炫彩發光玫瑰花」。
活動日期：即日起～3/24
點燈時間：18:00-22:00
活動地點：中港廣場
⬤ 新月橋與辰光橋情人節光雕展
「新月橋、辰光橋」各自有特色光雕主題（新月橋之夜愛心共舞、星光情繫辰光橋），沿線還有各種浪漫燈飾，情侶也能盡情放閃。
光雕日期：即日起～3/14(四)
光雕時間：17:30-22:00
光雕地點：板橋新月橋及三重辰光橋
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