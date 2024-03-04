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陽明山年度最大盛事！2024「竹子湖海芋季」白色情人節登場 超壯觀「繡球花海」5月接力滿開要朝聖
陽明山年度盛典要來了！說到陽明山竹子湖，勢必會想到「海芋及繡球花海」，2024「竹子湖海芋季」現已定檔將於3月14日白色情人節浪漫登場，在地農園都別出心裁打造各色場景，再配上絕美花海，必定吸引大批遊客湧入、朝聖打卡。
台北人的桃花源「陽明山竹子湖」年度最盛花季「2024 竹子湖海芋季」將於3月14日正式揭幕，每到海芋花盛開時都會吸引人潮來此一賞整片的純淨奶白色花海，今年以「芋見小時候」為主題，經過各園主們的精心裝飾準備最美的浪漫場景，結合海芋與特色造景，想必美度更勝，驚豔爆表。除了來到竹子湖拍照、賞花海外，還會推出花季限定好禮和活動，詳細資訊靜待海芋繡球竹子湖粉專更新公告。
2024「竹子湖海芋季」自3/14起開跑至4/28，而「繡球花季」則預計於5/17接力登場，一路展到6/23。暫時擺脫都市喧囂，走進時光隧道一窺大自然的神祕力量與美麗。
2024「陽明山竹子湖海芋季．繡球花季」活動資訊
海芋季：2024/3/14～4/28
繡球花季：2024/5/17～6/23
粉絲專頁：海芋繡球竹子湖
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