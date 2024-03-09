白色情人節活動快安排！ 推薦3間情侶必去的台南「手作戒指工作坊」

你有體驗過自己做戒指嗎？個性化商品當道，戒指、項鍊等飾品當然也是手作的更有特色，紀念價值更是大大加分！這次七分之二的探索精選了 3 家台南金工工作室，如果你還沒擁有屬於自己的手作飾品，就來找一間體驗自己做戒指、手環的魅力吧！





1. ART64

圖 / ART64

圖 / ART64

🏠地址：台南市西門路一段658-1號B1F（新光三越小西門）

🕰營業時間：11:00-22:00

☎️ 電話：06-216-0064

ART64 目前全台有五家分店，在官網、宣傳、商品化、設計流程上都較有專業品牌一致感，資訊透明、預約方便。台南店位於新天地小西門內，除了提供單次體驗金工課程外，也有 40 小時的金工基礎創作班，採小班制教學，一人即可報名。

官網品項選擇很多，老師十分專業且耐心指導，但因 ART64 金工店家位在百貨內，交通停車都很方便，雖然座位比較小一點，但因為人數少所以也不會覺得擁擠。課程結束後會送一個包裝盒和拭銀布，十分貼心。整體來說，ART64 的手作比很高，頭到尾親手操作，尤其推薦給喜歡自己動手做的人！





3. 上和 JyouKa

圖 / 上和 JyouKa

圖 / 上和 JyouKa

🏠地址：台南市永康區勝利街197巷6號1樓

🕰營業時間：10:00-19:00

☎️ 電話：0901-310-400

上和 JyouKa 位在北區育德路上的透天一樓店面，在大潤發附近。工作室小巧而溫馨，除了展售手工製作的戒指、項鍊、手環等銀飾之外，還有一般金工教室少見的七寶燒和琺瑯等其他工藝作品。工作桌約可容納 1 至 4 人，一人即可開課；課程分為早上、下午、晚上三個時段，非常彈性。

體驗過程中，老師除了主動拍攝記錄，若遇到焊接、打磨修邊等難度較高的步驟，也會細心從旁協助。整體環境氛圍偏向工作室，空間雖不大，但因為小班制可以感受出老師對金工的用心，也很適合情侶、好友來場金工課程小約會。另外，工作室也不定期開設從基礎、進階到證照班的扎實課程，很適合想要深入金工領域的朋友。





以上為本次的台南金工工作室推薦，七分之二的探索神秘客親體驗過的 3 家優質台南工作坊讓你體驗手作的快樂！若你還沒擁有屬於自己的金工飾品，或想送出別出心裁的紀念禮物，快來找出最適合你的台南金工體驗吧！不論是製作過程中的心意，還是親自刻上自己選擇的字句，相信不管是朋友還是另一半，收到時都會覺得非常感動，每次看到都會覺得心裡暖暖的。

延伸閱讀>>【台北手作戒指推薦】DIY 自己做戒指，9 間台北金工體驗課程評比

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」