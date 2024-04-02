室內城市花園免費拍！「BELLAVITA寶麗廣場」春日快時尚，滿額還有點數2倍增

想要體驗城市花園美景就到寶麗廣場吧！即日起到4月7日，隨著春天的來臨，BELLAVITA 精心挑選了一系列春季新品，結合「2024 BELLAVITA絢爛繽紛城市花園」時尚與質感，帶來無盡的春日時尚樂趣，讓我們一同迎接溫暖的季節吧！

圖／寶麗廣場官方粉專與官網

「2024 BELLAVITA絢爛繽紛城市花園」春日來臨，花開滿園，BELLAVITA 在這個季節打造了一座綠意盎然的城市花園，得以徜徉於繽紛色彩之中，感受都市自然之美。

圖／寶麗廣場官方粉專與官網

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當然即日起至4月7日，凡在BELLAVITA消費滿50萬元，即可享受會員點數雙倍贈送！會員消費滿300元即可兌換會員點數一點，指定日期更可享受二倍兌換優惠，以此類推。快來享受春日時尚與花景，還能盡享購物樂趣，揪團衝囉。

圖／寶麗廣場官方粉專與官網