衝林口當網美！「林口三井OUTLET」日本名園神還原 絕美夢幻「5大造景+3種花海」免費拍不停
OUTLET裡的日式庭園！北部人連假出遊購物首選「MITSUI OUTLET PARK 林口」最新打造全台獨家「花舞春遊趣」主題造景，和風日式庭院、繽紛花園令人有秒出國的錯覺，不必跑到深山秘境，也能輕鬆置身浪漫花海裡。
正值出遊季，位於新北林口的「MITSUI OUTLET PARK」在一樓戶外區廣場打造最新網美造景，以「花舞春遊趣」為主軸，且有「忘憂亭」、「水幕神龍神社」、「彩石亭」、「靜謐亭」和「御櫻橋」等亮點設置，讓人彷彿秒飛日本置身三大名園中，除了日式造景外，還有百花盛開的繽紛花園，能夠一次欣賞最夯繡球花、紫藤花與浪漫櫻花，隨便拍隨便美。
本次 「MITSUI OUTLET PARK 林口」主題造景將設置到5/26，把握連假時間邊逛邊拍，若是穿著和服打卡美拍，說是跑去日本也不會有人懷疑。
MITSUI OUTLET PARK 林口
地址：新北市林口區文化三路一段356號
活動展期：即日起～05/26
營業時間：平日11:00-21:30；假日10:30-22:00
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