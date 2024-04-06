螢光點點大爆發！ 最美賞螢步道「小礁溪螢火蟲季」 注意賞螢四不曲+讚嘆欣賞夜間奇幻美景

春天迎接賞螢的季節！ 「2024小礁溪螢火蟲季」正式展開，想要欣賞一閃一閃「火金姑」交織的奇幻美景，快來參與礁溪鄉公所自4月初至5/20舉辦的螢火蟲生態解說導覽，自4/9中午12點開放線上報名，沒有報名導覽的民眾，也能自行前往賞螢。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

每年4月至5月中是螢火蟲大量出沒的季節，礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，群山環抱，自然無污染，溪水清澈，小礁溪二號橋旁的溪邊還可以戲水，成為宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

自即日起至5/20止，每晚17:00-20:00在「綠野仙境露營區外路口」會做交通管制，機車及汽車將無法上山，請前來賞螢民眾配合。導覽報到地點在「居悠谷」的對面帳篷，全程需步行至管制站，從管制站走到「小礁溪橋」約15分鐘，全程來回約2公里，沿路都有螢火蟲，小礁溪橋往前一點點的轉彎處光害最少，螢火蟲最多。

圖／石世民提供

圖／居悠谷提供

礁溪鄉公所便捷民眾夜遊小礁溪欣賞｢火金姑」，沿途設置明顯指標，特別規劃4/20至5/5每周六、日為期6天12場次，安排專業螢火蟲生態解說員免費導覽，現場也有提供「線上語音生態導覽」服務，民眾可自行前往到管制站掃 QR Code，即可透過手機聆聽導覽，在山林間欣賞螢光點點飛舞的美麗風采。

在地部落客宜蘭ㄚ欣特別觀察指出，螢火蟲數量大約會落在四月中後大爆發，並提醒賞螢民眾請遵守「四不曲」︰

1.嚴禁任何白、黃光源，使用手電筒時，請包紅色玻璃紙，照射路面為主 2.拍照時不可使用閃光燈或手機紅光對焦 3.不捕抓螢火蟲 4.不吵雜不暄嘩

圖／居悠谷提供

圖／黃永先提供

「火金姑的故鄉-小礁溪」賞螢及導覽資訊：

．賞螢期間：4/1—5/20 (歡迎民眾自行前往賞螢)

．交通管制路段：自匏杓崙路137-3號 (綠野仙境露營區外路口) 至小礁溪橋，步行約15分鐘

．交管時間：4/1—5/20 每日 17:00-20:00

交管路段同時進行路燈管制，視狀況關閉路燈，進入賞螢區部分路段較暗，可自備手電筒(需包紅色玻璃紙)

．停車場：最近的停車場在過小礁溪一號橋左手邊空地，沿途路邊可單向停車，車子可開至管制站先放人下車，再迴轉至停車場

．導覽日期：4/20-5/5 每周六、日 17:00-20:00

需事先於網路報名系統完成報名並收到確認信 (4/9 中午12點開放報名，額滿為止)

．報到地點：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路148號 (居悠谷對面帳篷)

．報名連結：https://reurl.cc/YVA19D