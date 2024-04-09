一點都不輸國外！嘉義「桃花心木大道」換裝穿越時空 重現歐美電影浪漫場景

釜山有櫻花大道，嘉義有桃花心木大道！嘉義市世賢路擁有堪稱全台最美的「桃花心木大道」，在季節交替之時換上新裝，一整排紅、綠、黃三配色的桃花心木交織成毯，美到令人讚嘆「一點都不輸國外」！

圖／IG@molly888666授權

嘉義市世賢路「桃花心木大道」種植了近千棵的桃花心木，從上帝視角俯瞰，能夠一覽由翠綠、金黃、紅褐等色調組成的連綿景緻，而置身其中則能近距離欣賞厚厚的落葉地毯，重現歐美電影裡常見的蕭瑟情景。IGer莫莉分享，桃花心木的落葉季約在每年3月中到4月初，由於落葉掉得快，想朝聖記得把握時間為這片美景留影，即便今年來不及也能先筆記下來喔！

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不少人看到如畫的落葉景觀都表示「超像童話故事會出現的場景」、「好壯觀 好美」、「還以為是北國之秋」。值得注意的是，「桃花心木大道」雖有規劃自行車道，但建議在落葉期間盡量不要騎行。

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＊以上照片為2024/3/31拍攝