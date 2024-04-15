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CAPSULE與hololive production攜手開啟「Cheer UP」主題快閃咖啡廳，周邊餐點1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／hololive production ⨯ CAPSULE官網
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CAPSULE與人氣VTuber事務所hololive production攜手舉辦了一系列精彩活動，其中包括「Cheer UP」主題聯名咖啡廳即將於4/14盛大開幕！粉絲們絕對不能錯過這次難得的機會，一次滿足您的視覺和味覺享受！

圖／hololive production ⨯ CAPSULE官網
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位於中山區的hololive「Cheer UP」快閃咖啡廳正式登場！

快閃咖啡廳地點設於中山區錦西街25號，由去年11月20日開幕的「OU-EN CAFE」本店進行餐點和周邊商品的販售。店內擺放了6位人氣成員Oozora Subaru、Usada Pekora，以及hololive Indonesia的Kaela Kovalskia、Kobo Kanaeru和鯊皇Gawr Gura、Koseki Bijou等的Q版畫像，營造了愉快的氛圍。

圖／hololive production ⨯ CAPSULE官網
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豐富多彩的餐點與周邊商品等你來品嚐！

快閃咖啡廳提供多款特製甜點和飲品，包括泡芙「i 芙了油」、巧克力風味薄餅「打 call 薄餅」，以及根據六位VTuber的特色和個人喜好打造的飲品，例如用紅蘿蔔造型馬林糖裝飾的Usada Pekora「兔化的秘密 Peko!」和用鯊魚軟糖裝飾的Gawr Gura的「Love Shark!」，還可獲得造型吸管套。

圖／hololive production ⨯ CAPSULE官網
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周邊商品也同步開賣，限量商品將在4/14至4/28期間開放線上預購，請務必把握機會！部分商品同步開放線上周邊預購，粉絲們務必把握了！

圖／hololive production ⨯ CAPSULE官網
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咖啡廳 巧克力 泡芙 薄餅 軟糖

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