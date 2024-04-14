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100元就能吃到舒芙蕾！花蓮最新網美咖啡廳請收藏 招牌必點「佳興咖啡」

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天

來花蓮新城必吃佳興檸檬汁，但你有喝過佳興咖啡嗎？現煮咖啡加上佳興檸檬汁結合出一種超奇妙的味道，且包裝也很特別，居然是一開罐，有機會一定要來品嚐一下，還有全自動手沖咖啡機，看著它自機器手沖超療癒的，搭配軟綿綿超級細密舒芙蕾加上鮮奶油，讓人有幸福的感覺，每人低消一份餐點，就可以在夢幻的咖啡店享用美食，從門口到店內裝潢還有戶外花園全都是走純白色系，非常的好拍，讓人少女心噴發，真是平價又美味舒芙蕾專賣店。

想拍網美照來這就對了，店內到處都充滿美的藝術造景，還有雙人愛心座椅。

想吃舒芙蕾來這就對了，100元起就有生乳舒芙蕾，還有各種口味可選，真是好吃又好拍。影片分享

來花蓮第一站：新城Jiji coffee喝咖啡吃甜點。

光大門口就超好拍的，這裡有一整排的彩色微笑座椅讓人會心一笑。

看著一顆顆剛出爐的舒芙蕾好療癒的～

Jiji coffee主打生乳舒芙蕾有北海道生乳、青提、草莓、芋泥、宇治抺茶紅豆、OREO、檸檬卡士達、法芺娜巧克力等口味可選，價位約100-130元。

還有水果舒芙蕾冰淇淋，舒芙蕾霜淇淋180元，超特別的～

這裡的咖啡機居然是全自動手沖咖啡機，好先進喔～

室內室外座位都有，每人低消一份餐點就可以在美美的餐廳享用。

等候之餘可以到戶外花園拍美照～

招牌必點佳興咖啡 120元，喝起來像西西里咖啡，酸酸甜甜的滋味讓人難忘～

季節限定的草莓舒芙蕾 130元，滿滿的北海道生乳加上新鮮草莓和舒芙蕾蛋糕，讓人一口接一口停不下來，超好吃的～

我們全家在此享用美好的下午茶時光～

茶水自取，不收服務費。

很開心花蓮又多一間好吃的網美咖啡廳，新開幕優惠憑佳興冰果室折價卷還可以折10元喔～

周邊美食：阿莎小米甜甜圈。

Jiji coffee

花蓮縣新城鄉博愛路18號

營業時間：11:00-17:00（周三、四公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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北海道 咖啡廳 網美 舒芙蕾 霜淇淋

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