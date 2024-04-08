新竹人要衝了！月銷破萬支的「紗織蒙布朗」快閃巨城 最新進化版「蒙布朗泡芙」誠品南西開賣
紗織蒙布朗快閃新竹！先前在台北掀起排隊熱潮的「Matcha one 蒙布朗」再度宣布快閃，首次跨出雙北落腳新竹巨城，好消息一曝光即吸引網友留言「終於～」、「看起來太好吃ㄌ吧」等期待聲浪。
抹茶甜點專賣「Matcha one」曾在誠品南西快閃期間創下售出一萬支「紗織蒙布朗」的驚人紀錄，快閃店前的爆滿人潮顯現超強人氣。這個4月，「Matcha one」再度出發展開快閃活動，更首次跨出雙北，將於4/12至5/15期間快閃Big City新竹遠東巨城購物中心4F美食廣場，為新竹人帶來「一毫米」的細緻美味－高級甜點「招牌抹茶蒙布朗」、「經典栗子蒙布朗」。
新竹快閃限定的兩款蒙布朗內餡可選擇抹茶霜淇淋或草莓霜淇淋，也可以手作餅乾甜筒杯或紙盒容器盛裝。此外，有新竹網友敲碗「二年坂抹茶蛋糕、抹茶珍奶、抹茶鬆餅及其他蛋糕品項」等，至於是否還有販售其他甜點則待到現場一探究竟啦！
此外，「Matcha one」預計在本月於誠品生活南西店開賣全球第一款蒙布朗2.0新品「蒙布朗泡芙」，除了原先就有的抹茶、栗子、草莓等口味蒙布朗外，加碼新推紫薯和黃金地瓜口味，吃得到脆皮泡芙與微甜爆漿卡士達，內餡口味還有抹茶、栗子、草莓等3種可選，更多販售詳情可見平安京茶事臉書。
Matcha one 新竹快閃資訊
快閃期間：2024/4/12～5/15
地點：Big City新竹遠東巨城購物中心4F美食廣場
粉絲專頁：https://www.facebook.com/heiankyo.fans
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