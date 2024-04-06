貓貓蟲咖波台中上班囉！化身站長舊火車站裡品醇香「奶泡貓咖啡」 帶限定禮物送粉絲
擁有百萬粉絲的「貓貓蟲咖波」到台中火車站上班囉！選定在台中舊火車站內開「奶泡貓咖啡」二店，由戴上車站站長帽的「咖波」及「奶泡貓」在門口迎接到來的粉絲，試營運及正式開幕期間各有不同且只送不賣的限定禮物，鐵粉們到台中玩的時候可別忘了去一趟！
有別於民權店的清新風格，奶泡貓咖啡二店走復古回憶風，戴著帽子、化身站長的「貓貓蟲咖波」及「奶泡貓」就站在店門品歡迎大家拜訪；走進店內，可以在有百年歷史的車站內，品嘗香醇咖啡和美味甜點，感受古蹟建築的歲月故事，也跟著咖波一起探索台中車站的鐵道小故事和秘密。
從4/3起開始試營運的台中驛店，消費滿800元會拿到「奶泡貓咖啡X臺中驛限定扇」(只送不賣)；4/12開幕時點開幕限定套餐會送「奶泡貓站長胸章」1個，限定小禮和套餐都是限量的，送完為止，想要入手的粉絲快排好行程拜訪去～
奶泡貓咖啡 臺中驛店
試營運：4/3～4/11，周一公休
正式開幕：4/12
地址：台中市中區台灣大道一段1段1號(櫃號H10)
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