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貓貓蟲咖波台中上班囉！化身站長舊火車站裡品醇香「奶泡貓咖啡」 帶限定禮物送粉絲

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／奶泡貓咖啡粉專
圖／奶泡貓咖啡粉專

擁有百萬粉絲的「貓貓蟲咖波」到台中火車站上班囉！選定在台中舊火車站內開「奶泡貓咖啡」二店，由戴上車站站長帽的「咖波」及「奶泡貓」在門口迎接到來的粉絲，試營運及正式開幕期間各有不同且只送不賣的限定禮物，鐵粉們到台中玩的時候可別忘了去一趟！

圖／奶泡貓咖啡粉專
圖／奶泡貓咖啡粉專

圖／奶泡貓咖啡粉專
圖／奶泡貓咖啡粉專

有別於民權店的清新風格，奶泡貓咖啡二店走復古回憶風，戴著帽子、化身站長的「貓貓蟲咖波」及「奶泡貓」就站在店門品歡迎大家拜訪；走進店內，可以在有百年歷史的車站內，品嘗香醇咖啡和美味甜點，感受古蹟建築的歲月故事，也跟著咖波一起探索台中車站的鐵道小故事和秘密。

圖／奶泡貓咖啡粉專
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從4/3起開始試營運的台中驛店，消費滿800元會拿到「奶泡貓咖啡X臺中驛限定扇」(只送不賣)；4/12開幕時點開幕限定套餐會送「奶泡貓站長胸章」1個，限定小禮和套餐都是限量的，送完為止，想要入手的粉絲快排好行程拜訪去～

圖／奶泡貓咖啡粉專
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圖／奶泡貓咖啡粉專
圖／奶泡貓咖啡粉專

奶泡貓咖啡 臺中驛店

試營運：4/3～4/11，周一公休

正式開幕：4/12

地址：台中市中區台灣大道一段1段1號(櫃號H10)

圖／奶泡貓咖啡粉專
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咖啡 復古 甜點

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