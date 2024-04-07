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誰說只有韓國有！隱藏版巷弄咖啡廳「奶油小狗蛋糕」爆紅洗版 狗狗造型「達克瓦茲、冰淇淋布丁」融化狗奴

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yuting_0303授權、IG@wakamodog
圖／IG@yuting_0303授權、IG@wakamodog

怎麼可以吃狗狗！現在不用花機票錢，就能在台灣吃到韓國爆紅的狗狗蛋糕！位於台南中西區的可愛咖啡廳「wakamodog」是近期齊聚網美和部落客的探店夯點，洗版IG的療癒系「狗糕」更是桌桌必點，還有其他環繞狗狗主題的造型甜點及可愛擺飾，狗控只要一踏入店裡就會被整體氣氛給融化掉。

圖／IG@yuting_0303授權
圖／IG@yuting_0303授權

韓國爆紅甜點「狗狗蛋糕」在台南！隱身台南巷弄裡的狗狗主題咖啡廳「wakamodog」是近日崛起的人氣特色咖啡廳，特別是擁有超療癒造型的「狗糕」遍及各大社群，奶油小狗蛋糕還會不定時換上新裝，可愛爆表令人超心動被萌化，幸運的話也許還能遇上「黑狗兄」款狗糕，網友看到都驚呼「天啊！！太可愛」、「可愛到會捨不得吃啦」。

圖／IG@yuting_0303授權
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狗糕「黑狗兄、白狗仔」。圖／IG@wakamodog
狗糕「黑狗兄、白狗仔」。圖／IG@wakamodog

除了狗狗小蛋糕外，還有其他高顏值甜點，像是狗骨頭造型達克瓦茲、可愛小狗馬林糖、冰淇淋布丁狗等，而店內裝飾也十分復古溫馨，榻榻米座位區充滿日式愜意風格，以及各種狗狗擺飾，絕對是狗派人跑咖的夢幻天堂。有網友探店後分享，「為了狗糕來台南 真的沒有讓我失望」、「第一次去就愛上」等，大推是值得Ｎ訪的質感咖啡廳。

圖／摘自Google地圖 網友三重Bro
圖／摘自Google地圖 網友三重Bro

圖／IG@wakamodog
圖／IG@wakamodog

圖／IG@yuting_0303授權
圖／IG@yuting_0303授權

wakamodog

地址：台南市中西區城隍街68號

營業時間：12:00-19:00（公休日見IG公告）

備註：採現場候位，不提供訂位服務；甜點限量販售，不提供預留

IG：https://www.instagram.com/wakamodog/

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IG 冰淇淋 台南美食 咖啡廳 布丁 探店 甜點 蛋糕

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