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屋頂上有巨貓！看海美術館「2024最新展覽」主題公開 4月開展拍爆軟萌「阿貓和阿狗」 貓奴狗奴都暴動了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／落山風之吹風看海地粉專、摘自網路
圖／落山風之吹風看海地粉專、摘自網路

貓奴們期待值拉滿了！位於屏東車城的「看海美術館」2024最新展覽將於4月20日軟萌登場，根據粉專的新訊貼文，本次展覽主題為「極度日常」，配圖中的可愛阿貓和阿狗裝置都吸引網友尖叫「新的主題太讚啦」、「可愛到爆表」、「來去看海美術館看喵」。

圖／落山風之吹風看海地粉專
圖／落山風之吹風看海地粉專

被笑稱是「遠的要命」的屏東看海美術館公布2024最新展覽「極度日常」，從貼文標籤推測，本次應和日本雕刻家橋本美緒攜手共同策展，放大版木雕阿貓和阿狗呆萌可愛超療癒。預計該展覽將於4/20正式開跑，一路展到7/28，足夠長的展期能讓全台各地的貓奴狗奴們擇日打卡。

圖／落山風之吹風看海地粉專
圖／落山風之吹風看海地粉專

特別值得注意的是，看海美術館屋頂屆時將會出現一隻表情睥睨、姿態慵懶的阿貓，愜意模樣一定要用鏡頭捕捉下來，還有網友透露「聽說這次真得大」，不是小小一隻喔！記得先排進行事曆啦～更多展覽詳請也可追蹤臉書粉專

看海美術館 2024最新展覽「極度日常」

展覽時間：2024/4/20～7/28 10:00-18:00（週二休館）

展覽地點：看海美術館

粉絲專頁：https://www.facebook.com/lsf.arts

圖／落山風之吹風看海地粉專
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