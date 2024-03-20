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驚見巨型海芋！2024「桃園彩芋季」主題亮點、活動時間1次看 加碼「春季花海」免費拍到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
往年活動照。圖／桃園市政府農業局
往年活動照。圖／桃園市政府農業局

陽明山純白海芋不夠看？準備到桃園大園看七彩海芋美拍發限時！2024「桃園彩芋季」確定於3/30至4/7繽紛登場，逾14萬株花海加上亮點裝置藝術，海芋、百合花、孤挺花一次集齊，月底就衝桃園當網美啦！

往年活動照。圖／桃園市政府農業局
往年活動照。圖／桃園市政府農業局

往年活動照。圖／溪海花卉農遊趣粉專
往年活動照。圖／溪海花卉農遊趣粉專

2024「桃園彩芋季」將自3/30起熱鬧開跑，為期限定短短9天一定要把握。今年以「花間遊記」為主題，特別設置主題亮點造景，有巨型花卉裝置「繁花秘境」、自動化定時澆灌的「孤挺花守護星」、環境監測「百合魔導師」和農用無人機「彩芋空警隊」等四大必看亮點，免門票大拍彩色海芋、百合花、孤挺花海。

圖／桃園市政府農業局
圖／桃園市政府農業局

圖／桃園市政府農業局
圖／桃園市政府農業局

往年活動照。圖／溪海花卉農遊趣粉專
往年活動照。圖／溪海花卉農遊趣粉專

同時，還有樂遊農場、花藝手作等農遊體驗，加碼再打卡吸睛度滿分的巨型裝置、毛毛蟲展館及花卉公路，打造專屬桃園人的花園仙境。

往年活動照。圖／溪海花卉農遊趣粉專
往年活動照。圖／溪海花卉農遊趣粉專

往年活動照。圖／溪海花卉農遊趣粉專
往年活動照。圖／溪海花卉農遊趣粉專

2024 桃園彩色海芋季 活動資訊

活動日期：2024/3/30～4/7

活動時間：9:00-17:00

地點：溪海休閒農業區（桃園市大園區聖德北路與田溪路旁農地）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/DAYUANFLOWER

備註：免費入場

圖／桃園市政府農業局
圖／桃園市政府農業局

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公路 桃園旅遊 海芋 熱門景點 秘境 花海 裝置藝術

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