驚見巨型海芋！2024「桃園彩芋季」主題亮點、活動時間1次看 加碼「春季花海」免費拍到飽

竹南和苑裡位於苗栗海線一帶，國道公路系統方便，要自行驅車前往，或者是乘坐海線的火車前往都可以。今天要介紹幾個竹南和苑裡的苗栗景點，有神似「你的名字」、「神隱少女」電影場景的拍照點，還有老宅內的餐廳、小鎮上的法式甜點店等，到了苗栗苑裡必買的伴手禮名店等，不妨趁著假期，安排一場苗栗一日遊的小旅行吧！

2024-03-17 11:00