最完整台南賞花攻略！木棉、柚花、蜀葵、花旗木、羊蹄甲、雞冠花一次看足

【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開的3月，當然要到「南國花都」台南賞花，黃偉哲市長表示，除了木棉花、花旗木之外，台南春季還有很多花種紛紛綻放，包含蜀葵花、羊蹄甲、及柚花，遊客可一網打盡，來場花團錦簇的旅行。

▲波斯菊與鼠尾草。 圖：台南市學甲區公所提供／提供

觀光旅遊局表示，配合明媚的花季，台南各地有不少精彩活動推出，可以一邊賞花一邊賞玩鄰近景點，體驗旅遊台南、心花朵朵開的好心情。

【木棉花、苦楝】

▲將軍埤苦楝。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南著名的木棉花道除了白河林初埤花道、將軍區的苓仔寮北環道周邊，還遍及西港區南41線、新市區南138線、東區巴克禮紀念公園、新營區的長榮路、佳里區蕭壠文化園區、鹽水區田寮社區（台灣詩路）、歸仁區歸仁十五路、以及新化區虎頭埤風景區。

白河林初埤的木棉花道曾被國際媒體 CNN 評選為「世界十大美麗花道」，今年又遇到暖冬，原本預期3月中旬才會盛開的木棉花，現已盛開，道路兩旁火紅花海非常美麗。區公所並特地製作可愛的手舉牌置放於木棉花道沿線，可供遊客合影留念，走累了在舊鐵道路段也有小吃市集可補充能量。此外，林初埤附近的將軍埤現在正盛開南洋櫻及苦楝，前往林初埤時可順遊。

將軍區的木棉花道美景處處，其中南21線的漚汪木棉花道近2公里最長，花開茂密；南20線角帶圍東段、苓仔竂北環道的鄉間小路，則在兩旁的綠油油的農田襯托下，讓橘色隧道更顯鮮麗。

【花旗木】

▲花旗木2023年的花況。 圖：台南市西港區公所／提供

西港區的花旗木近年頗負盛名，活動預計3/23-3/24在金砂里舉行，現場除可欣賞花旗木粉紅花朵盛開，與花旗木打卡拍照還可獲得限定小禮品，數量有限送完為止。此外，今年擴大種植了波斯菊及向日葵，現場還有可付費參與的食農體驗活動，歡迎大家一同享受農田樂趣。

南化玉山寶光聖堂的花旗木於2023年首次推出就吸引大量遊客，2024花旗木假日市集與南化蜂蜜黑糖節將於3/24試營運、3/31隆重開幕，辦理優質市集，自開幕日起連續5個週末10:30～16:30舉辦市集活動。

【柚花】

▲柚花2023年的花況。 圖：陳居峰／提供

台南欣賞柚花的最佳地點就在麻豆區井東里和安業里的柚花步道，另外在麻善大橋旁曾文溪堤防綠色隧道，以及麻豆北勢里買郎宅，也可以欣賞到柚花。 即日起至3/31在總爺藝文中心則有「春日裡的柚花物語－2024麻豆柚花季」，包括陶藝和書畫以及文創特色商品的特展、柚花柚香茶會、柚花市集、親子活動體驗、研習工作坊等活動，遊客可到麻豆賞花吃美食。

【蜀葵花】

▲蜀葵花。 圖：台南市學甲區公所／提供

每年的2月底到4月初，台南的蜀葵花也會開始綻放。今年的「學甲蜀葵花文化節」長達2月，預定在3/23 09:30開幕，活動地點在學甲區（光華社區）光南里活動中心旁。

今年的蜀葵花由荷蘭引進新品種「傑特」，可高達250公分。此品種為全臺第一次栽種，生長習性和往年的品種有異，值得期待。而蜀葵景觀專區為展現整體性，納入位於園區中間約0.4公頃的農地，讓整個園區達2.6公頃。將由主角蜀葵花搭配鼠尾草、雞冠花、紅藜、萬壽菊、波斯菊、油菜花，紅、橙、黃、綠、紫，五彩繽紛要讓遊客拍好拍滿。

【羊蹄甲】

▲羊蹄甲。 圖：台南市新市區公所／提供 ▲羊蹄甲。 圖：台南市新市區公所／提供

羊蹄甲的花期落在每年的3月到5月，推薦大家到北區的台南公園賞花，公園裡每年春季的粉紅花海每每吸引台南公車轉運站前人們的目光。另外還有東區的巴克禮紀念公園、成大光復及勝利校區、中西區的南門公園、安平區漁光島的漁光路上，以及新市區南科堤塘湖、官田區市道171號也都可以賞花。

台南一年四季都有花可賞，接下來還可以期待4月到5月的黃花風鈴木、5月到6月的阿勃勒、以及5月到8月的蓮花季，可參考觀旅局發行的《南國花都》大台南賞花地圖，也可在「台南旅遊網」免費下載電子檔，按圖索驥到台南賞花。

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