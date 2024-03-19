快訊

金門釣客迷航福建！其中1人疑是軍人 金防部這樣說

支付不便將有解？ 陸央行開放赴華人士用數位人民幣

汪小菲笑容滿面現身法院 傳娶台籍女友「很喜歡這邊會常來」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「一丈紅」是它！比人高「蜀葵花」台南學甲盛開 花季有望到初夏

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ beckhamhong66 IG
圖／ beckhamhong66 IG

過年時的甄嬛馬拉松大家有跟上嗎？裡頭出現過的「一丈紅」－蜀葵花，現在正在台南學甲社區盛開中，花期長達1個多月，預計將會到4月底，今年花季活動從3/23開跑、持續到5/5；現場將結合推廣在地農特產品，還有表演和親子同樂DIY等活動，適合帶長輩、小朋友一家出遊，快快來去捕捉這抹春天的景色吧～

圖／ beckhamhong66 IG
圖／ beckhamhong66 IG

圖／ beckhamhong66 IG
圖／ beckhamhong66 IG

長得比人還高，花朵有紅、白、粉紅、桃紅的蜀葵花，又有「一丈紅」的別稱，和甄嬛傳中的刑罰同名，也是「2024台南 學甲蜀葵花文化節」的主角，是春末到初夏一抹豔麗的色彩。而今年學甲蜀葵花季活動將會在3/23開幕，活動現場會有農特產品推廣會、親子DIY和精彩表演；除了蜀葵花外，活動場地還種了雞冠花、鼠尾草等草花，目前也盛開成了花毯，更布置了燈飾跟各種可愛的裝置藝術，響應今年在台南剛落幕的台灣燈會，搭配南部常有的好天氣當背景，很適合假日來個散步賞花拍美照的小旅行。

圖／ beckhamhong66 IG
圖／ beckhamhong66 IG

圖／ beckhamhong66 IG
圖／ beckhamhong66 IG

如果跟比人高的蜀葵花一起拍照、找不太到入鏡的訣竅的話，可以試試從斜邊找角度拍攝，這樣可以拍到花盛開的照片，跟人的比例也比較剛好；最後要提醒大家的是，拍照時注意不要踩踏到蜀葵花，不然花況會越來越差，把美景也留給其他人欣賞吧！

圖／ beckhamhong66 IG
圖／ beckhamhong66 IG

學甲蜀葵花文化節

活動時間：3/23～5/5

地址：台南市學甲區光華里8鄰過港子65號，可導航「台南學甲區宗典木材行」，較好停車、也離蜀葵花近。

開幕時間：3/23 9：30

圖／ beckhamhong66 IG
圖／ beckhamhong66 IG

編輯推薦

DIY 燈會 美景 裝置藝術 賞花

相關新聞

誠意十足的麵屋！雲林斗六老街裡日式拉麵，三大片叉燒有夠厚

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 京軒麵屋 | 雲林斗六太平老街裡日式拉麵店，拉麵擺上厚度十足叉燒誠意滿滿，京軒麵屋是雲林少有道地的日本拉麵，尤其是有二郎系拉麵跟沾麵的選項，大口吸麵、大口吃肉，醇厚

最完整台南賞花攻略！木棉、柚花、蜀葵、花旗木、羊蹄甲、雞冠花一次看足

【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開的3月，當然要到「南國花都」台南賞花，黃偉哲市長表示，除了木棉花、花旗木之外，台南春季還有很多花種紛紛綻放，包含蜀葵花、羊蹄甲、及柚花，遊客可一網打盡，來場花團錦簇的旅

「一丈紅」是它！比人高「蜀葵花」台南學甲盛開 花季有望到初夏

過年時的甄嬛馬拉松大家有跟上嗎？裡頭出現的「一丈紅」－蜀葵花，現在正在台南學甲社區盛開中，花期長達1個多月，預計將會到4月底，今年花季活動從3/23開跑、持續到5/5；現場將結合推廣在地農特產品，還有表演和親子同樂DIY等活動，適合帶長輩、小朋友一家出遊，快快來去捕捉這抹春天的景色吧～

台南隱藏版丼飯！日式料理精心呈現 「天使紅蝦干貝丼」不點可惜

品嘗過許多台南在地美食，讓你難以忘懷嗎？若你也是日式料理的愛好者，到台南就絕不容錯過【兵衛丼】，由多項高級食材打造出的美味料理，不僅口感極佳，還風味十足！

爆紅到現在！台南最狂「桃紅九重葛」爆炸滿開 一叢花瀑美度超逆天「隨便拍隨便美」

民宿旁的鮮豔九重葛爆開了！台南安平知名九重葛夯點再爆一波，純白色圍牆搭配極飽和的桃紅九重葛，映入眼簾令人為之一亮，自然光灑下更為醒目動人，完全是標準的「隨便拍都超美」的絕佳打卡點。

夢幻指數破表！ 台南公園「苦楝樹王」美麗盛開 雪白迷人彷彿置身人間仙境

夢幻指數破表！ 台南公園美麗「苦楝樹王」猛烈爆開花 雪白一片彷彿置身人間仙境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。