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「一丈紅」是它！比人高「蜀葵花」台南學甲盛開 花季有望到初夏
過年時的甄嬛馬拉松大家有跟上嗎？裡頭出現過的「一丈紅」－蜀葵花，現在正在台南學甲社區盛開中，花期長達1個多月，預計將會到4月底，今年花季活動從3/23開跑、持續到5/5；現場將結合推廣在地農特產品，還有表演和親子同樂DIY等活動，適合帶長輩、小朋友一家出遊，快快來去捕捉這抹春天的景色吧～
長得比人還高，花朵有紅、白、粉紅、桃紅的蜀葵花，又有「一丈紅」的別稱，和甄嬛傳中的刑罰同名，也是「2024台南 學甲蜀葵花文化節」的主角，是春末到初夏一抹豔麗的色彩。而今年學甲蜀葵花季活動將會在3/23開幕，活動現場會有農特產品推廣會、親子DIY和精彩表演；除了蜀葵花外，活動場地還種了雞冠花、鼠尾草等草花，目前也盛開成了花毯，更布置了燈飾跟各種可愛的裝置藝術，響應今年在台南剛落幕的台灣燈會，搭配南部常有的好天氣當背景，很適合假日來個散步賞花拍美照的小旅行。
如果跟比人高的蜀葵花一起拍照、找不太到入鏡的訣竅的話，可以試試從斜邊找角度拍攝，這樣可以拍到花盛開的照片，跟人的比例也比較剛好；最後要提醒大家的是，拍照時注意不要踩踏到蜀葵花，不然花況會越來越差，把美景也留給其他人欣賞吧！
學甲蜀葵花文化節
活動時間：3/23～5/5
地址：台南市學甲區光華里8鄰過港子65號，可導航「台南學甲區宗典木材行」，較好停車、也離蜀葵花近。
開幕時間：3/23 9：30
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