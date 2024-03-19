「一丈紅」是它！比人高「蜀葵花」台南學甲盛開 花季有望到初夏

過年時的甄嬛馬拉松大家有跟上嗎？裡頭出現的「一丈紅」－蜀葵花，現在正在台南學甲社區盛開中，花期長達1個多月，預計將會到4月底，今年花季活動從3/23開跑、持續到5/5；現場將結合推廣在地農特產品，還有表演和親子同樂DIY等活動，適合帶長輩、小朋友一家出遊，快快來去捕捉這抹春天的景色吧～

2024-03-19 13:01