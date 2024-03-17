全台唯一可愛火車繡來了！ 苗栗「花露農場」繡球花季超好拍 繽紛滿載「繡球花小火車」大人小孩都想坐
快來搭全台唯一「繡球花小火車」！ 位於苗栗卓蘭的超夯「花露農場」，每年來到4-6月期間，帶來盛開的繡球花海美不勝收，今年繡球花季於3/16剛開跑，園區打造了超有型的「繡球花火車」，讓遊客們伴隨著繽紛滿載的繡球花，可愛遊園一周。
花露農場迎接2024繡球花季，推出讓旅客遊覽的「火車繡」，用「繡」與「秀」同音替字，除了是一台掛滿各色繡球花盆的火車，也是一場讓旅客超驚艷的全新獨一無二賞花體驗。
「火車繍」大人與小孩皆可乘坐，一台車限乘一人、限重100公斤以內，每人只要50元硬幣1枚，上下車時需注意勿碰撞到盆栽花朵，搭乘時間約3分半至4分鐘之間，路線將繞行繡球花區、波波草花園，以及經過美麗的繡球花拱門。
此外，花露農場內的Roses Bar平台也變身繡球花天堂，之後室內蘭花館也會有繡球花造景，園內的Roses Bar除了販售豐富的咖啡飲品、甜點等，在繡球花季期間，加碼限定開賣「繡球花冰淇淋」，粉色是玫瑰口味、藍色是優格口味，單支售價200元。
花露農場門票一人200元(100元可單一折抵消費)，六歲以下兒童免費。一年四季都有花卉可欣賞，2024主題花卉除了有波波球花園、繡球花主區、室內蘭花館、香草能量花園與各式季節花卉，如詩如畫的美景，讓人拍照拍到捨不得停。
【花露休閒農場】
．地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號
．營業時間：平日09：00～17：00，假日08：30～17：30(週三休園，遇國定假日正常營業)
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