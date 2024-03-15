夢幻指數破表！ 台南公園「苦楝樹王」美麗盛開 雪白迷人彷彿置身人間仙境

春暖花開季節到！ 近期為大家介紹過一系列紫色花海如麝香木、錫葉藤等，最新追花追到了台南公園來，超大又美麗的「苦楝樹王」正在大爆發，成為白茫茫超夢幻的苦楝花季美景！

圖／IG@littlestar0202授權

苦楝花通常在春夏之際盛開，苦楝花的花瓣有的呈現白色、有的則是淡紫色，散發出獨特淡雅的香氣，非常迷人。

夢幻指數破表！位於台南公園的一大棵苦楝花王，正在猛烈盛開期，站在樹下仰望，能拍出人與樹對比又融合的美景，超美雪白一片，彷彿置身人間仙境。

圖／IG@littlestar0202授權

圖／IG@littlestar0202授權

台南公園 苦楝樹王

地址：台南市北區公園南路89號