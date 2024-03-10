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「夢幻紫花瀑」免費拍！台南賞花熱點開園了 免預約、無低消拍爆「錫葉藤、九重葛、花旗木」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@beckhamhong66及授權
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免費拍紫爆美景！一年一度的「紫色錫葉藤花季」驚豔登場，位於台南玉井的「雙秀園」更是美拍錫葉藤的熱門勝地，今年花況極佳光是門口的紫花牆就令人駐足，園內除了錫葉藤外，還有九重葛花旗木等花種可一站式看到飽，如此壯觀的花瀑當然要打卡走一波。

圖／IG@beckhamhong66授權
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往年花況。圖／IG@applevivian72授權
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夢幻紫花瀑來了！2024「台南玉井雙秀園」迎來絕美花況盛景，主打最美紫色錫葉藤滿開迎賓，搭配陽光灑下形成深淺漸層的花牆，順著牆面與地心引力變身猶如瀑布般躍下的夢幻景緻，門口的二大團紫花更是不能錯過！不僅如此，園內也欣賞得到九重葛、花旗木等繽紛美景，使得雙秀園成為不少網美、部落客、攝影愛好者每年必訪的拍照夯點之一。

圖／IG@beckhamhong66授權
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往年花況。圖／IG@applevivian72授權
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往年花況。圖／IG@applevivian72授權
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而最新花況以3/9為準，紫色錫葉藤滿開中。雙秀園為免費入場、不用預約且無低消的優質景點，園內另有提供餐點可以邊賞花邊用餐，而園內種植的小盆栽也有販售，喜歡綠植的朋友也能買回家妝點。記得把握花季，穿著美美的服裝和紫花瀑來趟夢幻之旅吧！

圖／IG@beckhamhong66授權
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玉井雙秀園

地址：台南市玉井區沙田里20-3號

開園時間：8:30-17:00

注意事項：免費入場、無低消、買盆栽可以問老闆

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100057331214495

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