最新芭比風地標！比出國更Chill「台中爆紅夯點」造景美翻了 「DIY手作、互動球池」嗨玩一整天

2024超新必訪地標！全台唯一特大型夢幻芭比風網美夯點在台中，占地超過800坪，滿滿的巨型少女心裝置令人尖叫拍不停，飽和的繽紛色彩映入眼簾彷彿進入童話世界，幻彩泡泡、天空之梯、奇幻光廊等從戶外一路拍到室內，去過的網友都大讚「超美的」、「物超所值」。

圖／約客厚禮築夢手創館粉專

圖／約客厚禮築夢手創館粉專

位於台中后里的新興熱門地標「約客厚禮築夢手創館」主打夢幻系造景在網路上引發熱議，全新粉紅芭比風「漂浮泡泡廣場」驚豔登場，「水晶五彩冰宮」、「獨角飛馬神殿」和冰雪奇緣婚禮造景齊聚殺底片，天空之梯、奇幻光廊等必拍點也是超人氣，免出國就有置身異國，甚至是如臨奇幻世界之感，難怪會成為近期網友討論與推薦的旅遊焦點。

圖／約客厚禮築夢手創館粉專

圖／約客厚禮築夢手創館粉專

圖／約客厚禮築夢手創館粉專

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「約客厚禮築夢手創館」除了以各式絕美獨特的巨型造景聞名外，館內也附設餐飲、DIY手作教室、戶外沙坑與溜滑梯、數十種桌遊、室內AR互動球池等豐富設施，一站式滿足大小朋友，同時也是寵物友善能帶毛小孩來拍賣萌照。門票部分，全票250元可折抵指定DIY、商品120元和餐廳、伴手禮80元，半票則為170元，實際折抵使用規則以商家公告為準。

圖／約客厚禮築夢手創館粉專

圖／約客厚禮築夢手創館粉專

不少慕名而來的網友在Google留下評論，大讚這個網美景點名不虛傳，是同時照顧到大人小孩的優質景點。此外，也有網友貼心提醒，手機要充飽電，直呼「真的太好拍了」。喜歡拍照或愛踩點的朋友記得加入出遊清單囉！

圖／約客厚禮築夢手創館粉專

圖／約客厚禮築夢手創館粉專

約客厚禮築夢手創館

地址：台中市后里區民生路520號

營業時間：平日10:00-17:00、假日09:30-17:30（週一、二公休）

票價資訊：

【全票】250元（120cm以上一般民眾）

指定折抵項目DIY、商品120元；餐廳、伴手禮80元

【半票】170元（120cm以下兒童/65歲以上民眾/身心障礙人士）

指定折抵項目DIY、商品70元；餐廳、伴手禮50元

【免費優惠】未滿3歲幼童（除購買半票兒童現場丈量身高，其它需持證明文件）

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