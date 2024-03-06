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追星族請收藏！2024「台東最美星空音樂會」6場次出爐 國際級盛事免費入場、不用排隊 暑假相約看星星

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台東最美星空官方臉書
圖／台東最美星空官方臉書

追「星」族要筆記！東台灣盛事「最美星空系列活動」屢獲佳績，台東縣政府提前預熱公布2024「星空音樂會」的場次消息，將於6/29至8/31期間在六個鄉鎮間舉辦，邀請遊客到此體驗在地特有的國際級星空音樂會與一覽浩瀚星辰的偉麗。

往年活動照。圖／台東最美星空官方臉書
往年活動照。圖／台東最美星空官方臉書

2024「台東最美星空音樂會」最新出爐！今年首場將於6/29在關山環鎮自行車道紅石溪畔揭幕登場，並陸續分別登陸大武9420濱海公園、東河金樽陸連島、蘭嶼綠島等，更首次拓點到卑南鄉達魯瑪克文化廣場，免費入場、免登記、不用排隊就能參與國際級盛事的難得機會一定要把握。

往年活動照。圖／台東最美星空官方臉書
往年活動照。圖／台東最美星空官方臉書

往年活動照。圖／台東最美星空官方臉書
往年活動照。圖／台東最美星空官方臉書

更多最美星空活動資訊可到「台東最美星空官方臉書」查看，而目前已排定日程也同步列在下方，追星族們請收藏！暑假相約台東看星星，記得先在行事曆上打上大大的記號囉。

圖／台東最美星空官方臉書
圖／台東最美星空官方臉書

2024「台東最美星空音樂會」 各場次資訊

活動時間：18:00-21:00

【6/29(六) 關山鎮 Guanshan Township】關山環鎮自行車道 紅石溪畔

【7/13(六) 大武鄉 Dawu Township】9420濱海公園(尚武濱海公園)

【7/28(日) 東河鄉 Donghe Township】金樽陸連島沙灘

【8/3(六) 卑南鄉 Beinan Township】達魯瑪克文化廣場

【8/24(六) 蘭嶼鄉 Lanyu Township】椰油國小

【8/31(六) 綠島鄉 Ludao Township】待公布

備註：各場次交通資訊會於活動前公告；星空導覽與培訓籌備中

粉絲專頁：台東最美星空官方臉書

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