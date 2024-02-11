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太酷了要衝！台中爆紅「鐵道咖啡廳」沉浸式懷舊體驗 台東還有更狂「飛天巴士」超好拍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友霹靂啪啦轟、nana、張草莓
圖／摘自Google地圖 網友霹靂啪啦轟、nana、張草莓

火車車廂變身咖啡廳！全新復古鐵道咖啡廳「mamonaku」就在舊台中車站月台上，沉浸式感受火車與鐵道的懷舊氛圍，結合列車車廂和咖啡廳元素，還有「放大版咖啡豆造型雞蛋糕」可愛必點，探店絕對不能錯過。

mamonaku cafe。圖／摘自Google地圖 網友楊睿安
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mamonaku cafe。圖／摘自Google地圖 網友阿嘎
mamonaku cafe。圖／摘自Google地圖 網友阿嘎

鐵道迷也會愛！咖啡廳「mamonaku」將復古火車車廂搖身一變，成為時下最時髦的鐵道咖啡廳，吸引不少人慕名打卡。店名「mamonaku」在日文是即將到站的意思，整個咖啡廳與鐵道主題貼合，就連座椅也都充滿乘車回憶，體驗感滿分。除了月台、車廂布景等氛圍感十足的亮點必拍外，也別忘了嘗嘗店家販售的可麗露、雞蛋糕及飲品，尤其是「放大版咖啡豆造型雞蛋糕」真的超可愛，記得趁熱吃最美味！

mamonaku cafe。圖／摘自Google地圖 網友nana
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mamonaku cafe。圖／摘自Google地圖 網友霹靂啪啦轟
mamonaku cafe。圖／摘自Google地圖 網友霹靂啪啦轟

除了台中有鐵道咖啡廳外，台東東河也有家飛天巴士咖啡廳「都蘭有意思」，整體走懷舊復古風，店內擺滿老闆收藏多年的復古珍品，而二樓的巴士則有提供寄宿體驗，聽起來就超酷的，去過的網友分享「店內每個角落都有創意」、「連咖啡機都是古董級的，煮出來的咖啡別有一番風味」，聽說老闆也很風趣健談，是值得一訪再訪的好店喔。

都蘭有意思。圖／摘自Google地圖 網友張草莓
都蘭有意思。圖／摘自Google地圖 網友張草莓

都蘭有意思「飛天巴士」內景。圖／摘自Google地圖 網友Chang-Wei Liang
都蘭有意思「飛天巴士」內景。圖／摘自Google地圖 網友Chang-Wei Liang

都蘭有意思。圖／摘自Google地圖 網友Manuel Preda曾博
都蘭有意思。圖／摘自Google地圖 網友Manuel Preda曾博

mamonaku cafe

地址：台中市中區台灣大道一段1號（舊台中車站月台上）

營業時間：13:00-18:00（週二公休）

店家IG：mamonaku cafe

都蘭有意思

地址：台東縣東河鄉114號

營業時間：週五至日10:00-17:00

粉絲專頁：都蘭有意思

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可麗露 咖啡廳 復古 懷舊 探店 火車 雞蛋糕

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