快訊

國民黨立院龍頭「韓江配」有變數？ 江啟臣出席感恩茶會這樣說

113學測自然／比去年簡單！考生：地科不直覺 化學計算多、選項超範圍

T1聯盟／卡森斯來台首戰6015人沒滿座 上半場只靠灌籃拿2分

唯美透明屋咖啡廳！ 屏東全預約制「旅 X 潮州 Homestay & Café」 氛圍清幽空間通透 遠眺大武山美景

Jason's Life／ 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

屏東潮州這間透明屋咖啡廳採全預約制，一定要預約以免撲空，餐廳同時也有經營包棟民宿，咖啡廳不限低消和時間，氛圍環境非常清幽。餐點口味很不錯，推薦紅酒燉牛肉，牛肉非常的軟嫩入味，天氣好可以遠眺大武山。

【旅 X 潮州 Homestay & Café】

旅 X 潮州 Homestay & Café介紹

因為要回屏東一趟，在IG上滑著手機，無意間滑到這間咖啡廳，全透明的咖啡廳頓時吸引我們，心想回屏東一定要造訪一下，也因為是全預約制，所以出發前特地打電話洽詢預約狀況，就這樣預約成功前往了。

在用餐之時，詢問了店員，發現剛好咖啡廳開放營業將滿一年，同時看到玻璃屋外觀，不難發現後方有個維持原始外觀的建築物，一問才發現，咖啡廳後方還有經營著民宿，我看官方IG發現不少客人來這包棟辦活動。

旅 X 潮州 Homestay & Café環境

彎進餐廳門口，腹地滿大，門口旁空地就是停車場。

因為可能較為偏僻而且又是平常日的下午，基本上我們包場了，所以環境上顯得很清幽安靜。

透明玻璃屋每個角落無死角的好拍。

玻璃屋的後方就是大武山，可惜當天下午的能見度不是很好，不然整個山脈的線條是可以清晰可見的。

另一處用餐空間則是保留紅磚頭的風格。

旅 X 潮州 Homestay & Café菜單

菜單在這，菜單放在官方IG上，不定時地會更新菜單。咖啡廳基本上是不設低消，也不限時，但就請別攜帶外食入內享用了。

旅 X 潮州 Homestay & Café餐點介紹

【洛司提克法式麵包：150】

第一次嘗試過這種法式麵包，可以沾著佐蒔蘿紅肉醬、橄欖油醋醬享用。麵包具有Q度紮實，而且越嚼越香。麵體的香氣也隨即釋放出，不管是沾著油醋醬或肉醬都很適合。

【勃根地紅酒燉牛肉義大利麵：450元】

利用紅酒細燉肋條肩肉，可以看得出來燉的非常久時間，第一口吃到叻條，軟嫩不失口感，而且紅酒醬汁非常的棒。

麵條的口感是帶有麵心，但不知道是不是我的錯覺，麵條比一般義大利麵粗了點，不過也因為這樣，吸附著滿滿的醬汁入口，是滿不錯的。

義大利麵有隨贈佛卡夏麵包可以沾著一旁的紅酒醬汁享用，這樣套餐吃起來滿有飽足感。

【蜂蜜草莓伯爵戚風】

甜點的話，是看當天的看有什麼蛋糕就賣什麼囉。幸好有最後一片草莓蛋糕，使用大湖草莓加上荔枝蜜奶油，蛋糕體本身是戚風，整體吃起來非常協調，奶油也不會太甜，帶著草莓本身的果香和酸度。

【草莓鮮奶茶：130元】

漂亮的三層漸層，清楚看到奶茶和鮮奶及草莓果醬的層次，濃韻之餘飄著草莓的香味。

【鳳梨美式冰咖啡：120元】

當美式冰咖啡碰上鳳梨，除了上層的乾燥鳳梨以外，下方也有加入鳳梨果粒。一開始喝上層咖啡的時候，咖啡香依然，但後韻多了一點甜味，直到後面挖著鳳梨果醬吃的時候，更有層次。

旅 X 潮州 Homestay & Café評價

因為可能地處於相對較偏僻的地方，比較少遊客會開進這鄉間小路，但如果你是來屏東旅遊，其實這裡的環境真的很清幽。很客氣的廚師，招待的很不錯，也會建議點餐的餐點搭配，口味上也不錯。推薦給大家！

旅 X 潮州 Homestay & Café

營業時間：14:00~20:00（營業日請見IG)

地址：屏東縣潮州鎮新開路615號

電話：0910-626-204

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 義大利麵 麵包 IG 蛋糕 屏東美食

相關新聞

唯美透明屋咖啡廳！ 屏東全預約制「旅 X 潮州 Homestay & Café」 氛圍清幽空間通透 遠眺大武山美景

udn走跳美食／jason 屏東潮州這間透明屋咖啡廳採全預約制，一定要預約以免撲空，餐廳同時也有經營包棟民宿，咖啡廳不限低消和時間，氛圍環境非常清幽。餐點口味很不錯，推薦紅酒燉牛肉，牛肉非常的軟

獨家「蘋果咖啡」強勢登場！ 高雄精心手沖咖啡、專業烘豆推薦

喜歡前往咖啡廳的朋友們各有所愛，或許是對咖啡情有獨鍾，或喜歡甜點的誘惑；也可能是尋找一處寧靜之所，與自我獨處；又或者，渴望聽聽咖啡廳老闆分享咖啡的故事。【晃晃咖啡】提供多款手沖咖啡及精緻甜點，輕鬆自在的氛圍總是能俘獲每一位顧客的心。

絕美夜光森林！ 屏東「奇幻大津」光影沉浸體驗 4大主題、14組山林幻獸夢幻亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】即將在1/23登場的「奇幻大津」光影沉浸體驗，連日來進行試燈，4大主題、14組燈光設計將夜間大津瀑布步道打造成夢幻秘境。 屏東縣政府表示，活動首三日高樹鄉民索票免費體驗，1

2024歐風彩稻來襲 泰迪熊屏東走春大驚奇 

2024年熱帶農業博覽會今年將於2月3日至3月3日登場，為期一個月，將以萌翻大人小孩的「精典泰迪熊」為主題，攜手農業部農...

暖心也暖胃！盤點高雄岡山羊肉爐推薦，在地人最愛老字號八選

提到高雄岡山，大家應該首先想到羊肉吧？因為地形的緣故，早期岡山一帶的養羊人家很多，而土山羊被放牧在山坡野地，由於經常爬上爬下，土羊們的運動量充足，所以肌肉特別結實！時至今日，岡山處處都可見到羊肉料理店，且每一家都有各自的擁護者，如果不知道要吃哪一家的話，不妨與我們看看以下的高雄岡山美食：羊肉爐推薦！

高雄不能錯過的美食計畫！豐富澎派早午餐喚醒你的味蕾

開店已有8年【野餐計畫】，可說是許多高雄人的隱藏版美食，不管是店內、店外的裝潢布置，無不彰顯店家的用心，品牌獨家特色的季節性餐點、牛肉料理更是成功抓住許多饕客的味蕾，讓豐富多樣的早午餐伴隨愜意悠閒的環境，帶給你更多不一樣的美味驚喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。