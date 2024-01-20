唯美透明屋咖啡廳！ 屏東全預約制「旅 X 潮州 Homestay & Café」 氛圍清幽空間通透 遠眺大武山美景

屏東潮州這間透明屋咖啡廳採全預約制，一定要預約以免撲空，餐廳同時也有經營包棟民宿，咖啡廳不限低消和時間，氛圍環境非常清幽。餐點口味很不錯，推薦紅酒燉牛肉，牛肉非常的軟嫩入味，天氣好可以遠眺大武山。

【旅 X 潮州 Homestay & Café】

旅 X 潮州 Homestay & Café介紹

因為要回屏東一趟，在IG上滑著手機，無意間滑到這間咖啡廳，全透明的咖啡廳頓時吸引我們，心想回屏東一定要造訪一下，也因為是全預約制，所以出發前特地打電話洽詢預約狀況，就這樣預約成功前往了。

在用餐之時，詢問了店員，發現剛好咖啡廳開放營業將滿一年，同時看到玻璃屋外觀，不難發現後方有個維持原始外觀的建築物，一問才發現，咖啡廳後方還有經營著民宿，我看官方IG發現不少客人來這包棟辦活動。

旅 X 潮州 Homestay & Café環境

彎進餐廳門口，腹地滿大，門口旁空地就是停車場。

因為可能較為偏僻而且又是平常日的下午，基本上我們包場了，所以環境上顯得很清幽安靜。

透明玻璃屋每個角落無死角的好拍。

玻璃屋的後方就是大武山，可惜當天下午的能見度不是很好，不然整個山脈的線條是可以清晰可見的。

另一處用餐空間則是保留紅磚頭的風格。

旅 X 潮州 Homestay & Café菜單

菜單在這，菜單放在官方IG上，不定時地會更新菜單。咖啡廳基本上是不設低消，也不限時，但就請別攜帶外食入內享用了。

旅 X 潮州 Homestay & Café餐點介紹

【洛司提克法式麵包：150】

第一次嘗試過這種法式麵包，可以沾著佐蒔蘿紅肉醬、橄欖油醋醬享用。麵包具有Q度紮實，而且越嚼越香。麵體的香氣也隨即釋放出，不管是沾著油醋醬或肉醬都很適合。

【勃根地紅酒燉牛肉義大利麵：450元】

利用紅酒細燉肋條肩肉，可以看得出來燉的非常久時間，第一口吃到叻條，軟嫩不失口感，而且紅酒醬汁非常的棒。

麵條的口感是帶有麵心，但不知道是不是我的錯覺，麵條比一般義大利麵粗了點，不過也因為這樣，吸附著滿滿的醬汁入口，是滿不錯的。

義大利麵有隨贈佛卡夏麵包可以沾著一旁的紅酒醬汁享用，這樣套餐吃起來滿有飽足感。

【蜂蜜草莓伯爵戚風】

甜點的話，是看當天的看有什麼蛋糕就賣什麼囉。幸好有最後一片草莓蛋糕，使用大湖草莓加上荔枝蜜奶油，蛋糕體本身是戚風，整體吃起來非常協調，奶油也不會太甜，帶著草莓本身的果香和酸度。

【草莓鮮奶茶：130元】

漂亮的三層漸層，清楚看到奶茶和鮮奶及草莓果醬的層次，濃韻之餘飄著草莓的香味。

【鳳梨美式冰咖啡：120元】

當美式冰咖啡碰上鳳梨，除了上層的乾燥鳳梨以外，下方也有加入鳳梨果粒。一開始喝上層咖啡的時候，咖啡香依然，但後韻多了一點甜味，直到後面挖著鳳梨果醬吃的時候，更有層次。

旅 X 潮州 Homestay & Café評價

因為可能地處於相對較偏僻的地方，比較少遊客會開進這鄉間小路，但如果你是來屏東旅遊，其實這裡的環境真的很清幽。很客氣的廚師，招待的很不錯，也會建議點餐的餐點搭配，口味上也不錯。推薦給大家！

旅 X 潮州 Homestay & Café

營業時間：14:00~20:00（營業日請見IG)

地址：屏東縣潮州鎮新開路615號

電話：0910-626-204

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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