台中新地標！「國家漫畫博物館」結合日式建築、漫畫與展覽 爆萌「貓貓蟲咖波」首波入駐要打卡

台中最新地標景點！「國家漫畫博物館」由原刑務所官舍群改建，目前有15棟日式建築，各自擁有不同且有趣的策展主題，「貓貓蟲咖波」首波入駐開展，還有各式風格主題漫畫間，絕對是漫畫迷的天堂！

圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲專頁

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位於台中市西區的「國家漫畫博物館」結合日式建築、漫畫與自然空間，整個園區占地2.75公頃，當前開放區域包含15棟建築，分別策畫各種不同且富有深度的展覽，像是展間03「林森路33號書店」，將整個展區分為特藏區、日漫經典、台漫推薦、日漫少年、日漫少女及其他海外區，漫畫作品新舊雜陳，新版七龍珠、火影忍者、庫洛魔法使，舊版幽遊白書、封神演義等經典統統免費看到飽，讓人意猶未盡。

圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲專頁

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圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲專頁

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此外，療癒系「貓貓蟲咖波」搶先入駐展間06，即日起至2/18，都能在園區內看到咖波的可愛身影。園區內也有「吳甜Sweets」、「喫茶．花覓」、「甲拉麵」等餐飲進駐，拍古蹟、探展、看漫畫一整天都不無聊。

不少網友去過都留下「氛圍很讚的景點」、「內容豐富度高，好看又有美美的建築與造景，很值得去」、「可以在這裡逛一整天的時間！」、「喜歡看漫畫的必來！絕對會勾起你滿滿的回憶」等好評。

圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲專頁

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圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲專頁

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國家漫畫博物館

地址：台中市西區林森路33號

時間：週一至五10:00-17:00、週六日10:00-20:00

粉絲專頁：國家漫畫博物館籌備處

2024農曆年節開放時間。圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲專頁