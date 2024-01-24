基隆人狂讚！基隆好食城攜「7大連鎖餐飲」進駐開幕 候船大廳「排隊千層蛋糕」配無敵海景

網評基隆最美新地標！坐落於基隆東岸旅客中心（叁肆行）二樓的「基隆好食城」將於2/1正式開幕，並攜手連鎖餐飲勝博殿、檀島、涮乃葉等7大品牌進駐飄香，候船大廳區也自即日起試營運，可以一站式品嘗各國美食、品咖啡吃甜點，還能欣賞基隆在地美景。

圖／基隆好食城提供

圖／摘自Google地圖 網友陳良忠

基隆美食百貨「基隆好食城」在網路上引發話題，確定將於2/1盛大開幕，首發進駐餐飲有日式豬排勝博殿、檀島香港茶餐廳、泰式風格餐廳饗泰多、開飯川食堂、布娜飛餐酒館、日式涮涮鍋吃到飽涮乃葉及雙月食品社等7大連鎖品牌，齊聚日式、港式、中式、泰式等多國美味，提供當地人多種美食選擇大飽口福。

圖／檀島香港茶餐廳粉絲頁

圖／涮乃葉粉絲頁

不僅如此，同樣位於二樓的候船大廳區也自即日起開放試營運，座位區看得到大片落地郵輪港景，還有三奇壹號咖啡館x築甜製菓、屋裡商行和讀書共和國等櫃位進駐，手作甜點、咖啡午茶、特色飾品及文青書香統統有。

圖／三奇壹號咖啡館x築甜製菓粉絲頁

圖／基隆好食城提供

除了能在二樓吃吃逛逛外，三樓「空中花園」還可一覽知名地標基隆車站、基隆港、城隍廟等，去過的網友分享「有海景，整個CP值迅速提升」、「夜晚打上燈光感覺很chill」、「令人驚豔的基隆新地標景點」，同時更期待商家全面開幕。

圖／摘自Google地圖 網友Zona Chang

圖／摘自Google地圖 網友荻原拓也

基隆好食城

開幕日：2024/2/4

地點：基隆市中正路3號2樓

營業時間：平日11:00-22:00；假日10:30-22:00

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