肉片比臉大！ 「鼎盛十里鍋物」全新升級和牛Buffet吃到飽 鍋料、調酒、冰淇淋無限量供應 1月底前還免服務費
冬天就是要吃鍋！ 以現流海鮮與現切原肉高品質聞名的「鼎盛十里鍋物」，2024限定打造新竹市東區唯一家和牛放題，只要899元起就能升級和牛Buffet吃到飽，享用比臉還大的原肉片，即日起到1/31試營運期間「免服務費」！
千葉餐飲旗下第二家和牛吃到飽的鼎盛十里-新竹店全新打造，只要你升級和牛吃到飽方案899元起，就能選用最好各式原肉、還有和牛，例如老饕級和牛吃到飽1399元，包含日本A5和牛、澳洲M9和牛、Choice霜降牛、沙朗15種以上肉品任選，以及廣島生蠔、大蝦、北海道干貝無限續，選擇1399元方案還可以加價399元，升級日本松葉蟹吃到飽，輕鬆享受海陸頂級饗宴。
二樓自助吧耗資近千萬打造，用餐空間寬敞、百匯種類豐富，高達14種現摘蔬菜、近30種丸料、餃類、菇類多重選擇應有盡有，值得一提的是，還有調酒與海泥根酒水無限量供應，飯後還能品嚐COLD STONE暢銷冰淇淋口味。吃到飽愛好者趕快來踩點，即日起到1/31試營運期間「免服務費」！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
另外，鼎王集團旗下鍋物品牌「無老鍋慶祝新店開幕，1月24日至1月31日期間，內用達低消，免費送「鮮Q嫩豚豬」1盤；2月29日前消費並撰寫Google商家好評，送「指定手搖茶飲」1杯。1月31日前，全台無老鍋平日內用發票金額滿2,500元，可享「梅花豬肉買1送1」。
鼎盛十里鍋物
地址：新竹市東區關新東路199號
時間：平日 17：00～22：00，週日 11：00～22：00
電話：03-578-5959
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