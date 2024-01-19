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姓名有龍、生肖屬龍快看！　五星飯店Buffet「第2人半價」、10大龍蝦料理吃到飽

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

身分證拿出來！歡慶龍年到來，不少餐飲業者特別推出龍年專屬促銷活動，凡姓名有「龍」或生肖屬「龍」，Buffet吃到飽「第2人半價」；生肖屬「龍或兔」的民眾牛排免費吃，手刀衝了！

●悅市集Market Flavor

悅市集Market Flavor。圖／台北新板希爾頓酒店
悅市集Market Flavor。圖／台北新板希爾頓酒店

台北新板希爾頓酒店Buffet餐廳「悅市集Market Flavor」1月份推出「異國美食節」，加碼祭出「攏細你，找的就是你」活動，凡姓名內含「龍」或生肖屬「龍」，享2人同行第2人半價，每人最低918元起(原價1188元)，另外，龍年出生的民眾，如果提前預訂2月用餐也享8折。

●敘日全日餐廳

圖／台北六福萬怡酒店提供
圖／台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店館內人氣Buffet「敘日全日餐廳」，也推出尋找「龍的傳人」活動，即日起到2/7，凡生肖屬「龍」或姓名有「龍」或諧音，雙人用餐不分平假日8折優惠。

●星饗道國際自助餐

圖／翻攝台中逢甲星饗道國際自助餐粉專
圖／翻攝台中逢甲星饗道國際自助餐粉專

喜迎龍年，台中星饗道國際自助餐推出「龍蝦料理吃到飽」活動，自1/22至2/29期間，10道龍蝦料理的「龍‧蝦‧道」，如奶油龍蝦披薩、百味小龍蝦、龍蝦沙拉珠寶袋輪番上陣，每個餐期約有3至4道供民眾無限取用，餐檯菜色升級不加價，且除夕晚餐再加贈每人1份「法式尼斯龍蝦」。

●bb.q CHICKEN

春節推出應景的「龍來趣啃餐」，優惠價1,099元。圖／bb.q CHICKEN提供
春節推出應景的「龍來趣啃餐」，優惠價1,099元。圖／bb.q CHICKEN提供

bb.q CHICKEN鎖定新年推出「龍來趣啃餐」，套餐內含調味炸雞1份、去骨炸雞1份，還有韓式道地的五花肉肉包起來、海鮮小煎餅、汽水組合，套餐優惠價1,099元。另，針對生肖屬「龍」或名字中有「ㄌㄨㄥˊ」的消費者，即日起至2/29，凡點「龍來趣啃餐」即享肯瓊醬不加價。

●春三朝午

圖／翻攝春三 朝午-TreeSun粉專
圖／翻攝春三 朝午-TreeSun粉專

人氣早午餐廳「春三朝午」推出生肖對對碰優惠活動，即起至2/4，只要消費者屬「龍」或「兔」，點2份主餐就送1盤單點嫩煎牛排，點4份主餐送2盤，同行或同桌上限送3份，不吃牛可換成南洋紙包雞，而此活動限平日全天候與假日晚餐時段。

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龍蝦 Buffet 吃到飽 萬怡酒店

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