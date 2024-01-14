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證件拿出來！ 8家「飯店旅宿優惠」快收 對中姓名入住23折、免費送午餐、在地居民Buffet吃到飽

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

寒假將至，旅行出遊計畫安排了嗎？ 不少飯店搶攻民眾荷包，除了推出入宿好康吸引外地遊客，甚至還有專屬睦鄰方案，回饋給本地民眾，像是對中姓名13個字之一就能享長榮桂冠酒店（基隆）定價23折優惠，宜蘭人到礁溪寒沐酒MU TABLE用餐享68折，好康快快追起來！

●台北六福萬怡酒店

圖／台北六福萬怡酒店提供
圖／台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡「敘日全日餐廳」推出基隆市與台北市南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區居民，前往敘日全日餐廳消費可享85折。

●凱達大飯店

凱達大飯店百宴自助餐廳。　圖：台北凱達大飯店／提供
凱達大飯店百宴自助餐廳。　圖：台北凱達大飯店／提供

凱達大飯店「百宴自助餐廳」，凡是台北市中正區、萬華區設籍居民或工作者，可享全餐期8折優惠。

●台北新板希爾頓酒店

Market Flavor悅市集。圖／台北新板希爾頓提供
Market Flavor悅市集。圖／台北新板希爾頓提供

台北新板希爾頓「悅市集全日餐廳」，只要設籍於板橋、中和、永和區居民或公司行號，前往悅市集全日餐廳消費享8折。

●淡水將捷金鬱金香酒店

圖／將捷金鬱金香酒店官網
圖／將捷金鬱金香酒店官網

淡水將捷金鬱金香酒店「河畔餐廳」，周一至周五，新北市居民2人同行，午餐／晚餐享第2位半價。

●長榮桂冠酒店（基隆）

長榮桂冠酒店（基隆）。業者/提供
長榮桂冠酒店（基隆）。業者/提供

長榮桂冠酒店（基隆）提供姓名中有「春、天、來、基、隆、其、樂、隆、龍、精、彩、絕、倫」（可同音不同字），電話預訂1月及2月住宿，即可享房型定價23折起的優惠。加購早餐再享買一送一特惠。

●礁溪寒沐酒店

礁溪寒沐酒店MU TABLE。圖／寒沐酒店提供
礁溪寒沐酒店MU TABLE。圖／寒沐酒店提供

礁溪寒沐酒店「MU TABLE」，設籍於宜蘭縣或身分證號碼G開頭的民眾，至MU TABLE自助餐廳享午餐、下午茶或晚餐68折。

●和逸飯店·桃園館

逸．市集。圖／國泰飯店觀光事業提供
逸．市集。圖／國泰飯店觀光事業提供

和逸飯店·桃園館「逸．市集」，凡設籍於桃園市大園區青峰里、青山里，以及中壢區青埔里、青溪里、洽溪里、芝芭里居民，本人出示身分證，於Cozzi Market逸．市集用餐享有優惠，周一至周四午餐／晚餐，里民本人每客900元，周五、周六及周日午餐／晚餐，6人同行1人免費。

●小墾丁渡假村

圖／小墾丁渡假村官網
圖／小墾丁渡假村官網

小墾丁渡假村自即日起至3/31日止，只要姓名中有「屏、東、滿、州、小、墾、丁」任一字，諧音也可以，平日住小墾丁渡假村就送午餐1份（依付費人數提供）、周六入住免收加價1200元。

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