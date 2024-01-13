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桃園人享「霜淇淋買一送一」！ 日式抹茶專賣店「御前上茶」進駐百年古蹟

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／御前上茶提供
圖／御前上茶提供

桃園人快看過來！ 「桃園壢小故事森林」百年古蹟園區，開了一間抹茶專賣店「御前上茶」，用最道地的日式抹茶帶你穿越回到百年前的日本風華，壢小故事森林歷經一百多年的磚瓦古宅餘韻留存，即日起至2/7前，桃園市民憑證享雙色霜淇淋買一送一，持有桃園市民卡再享全單9折優惠。

圖／御前上茶提供
圖／御前上茶提供

御前上茶進駐桃園壢小故事森林古蹟園區，提供38席內用座位及園內戶外座位，可以選擇在景觀落地窗的吧檯座位，享受斜陽灑落的黃金時刻。

圖／御前上茶提供
圖／御前上茶提供

御前上茶供應日本京都宇治抹茶飲品、冰品與點心，今年推出冬季限定「白玉抹茶紅豆湯」森半抹茶香搭配紅豆湯甘味爽口加上彈牙的白玉湯圓，以及擁有130大阪動人故事的「夫婦紫米紅豆湯」，共兩種熱食湯品。

特別推薦「京御抹茶」採用超過180年歷史的森半抹茶，搭配「宇治抹茶千層」蛋糕，馥郁抹茶香加上綿密千層讓你暖上心頭。

圖／御前上茶提供
圖／御前上茶提供

慶祝御前上茶壢小店開幕，即起至2月7日，桃園市民憑證享雙色霜淇林買一送一，持有桃園市民卡再享全單95折優惠。

【御前上茶 壢小店】

地址：桃園市中壢區博愛路52號

營業時間：週二至週日 10:00-17:00（每周一公休）

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霜淇淋 買一送一 抹茶

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