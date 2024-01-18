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考卷先別丟！ 鼓勵學子「美食+樂園優惠」快拿100分考卷來領 加映買春水堂「茶繪本」送珍奶

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／小蒙牛、遠雄海洋公園、春水堂
圖／小蒙牛、遠雄海洋公園、春水堂

考卷滿分的有福了！ 寒假即將到來，也表示同學們剛經歷完一場學期末段考評分的試煉，不少業者為了鼓勵學子們努力向學，只要帶著「100分考卷」用餐或是前往樂園，都有意外的驚喜收穫哦，同場加映春水堂推出「茶文化知識繪本」，購買組合就送珍奶，更邀小朋友趁著寒假畫出夢幻飲品！

●小蒙牛頂級麻辣養生鍋

圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋
圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋

小蒙牛尋找滿分好兒童，即起至2024/1/31，只要考一百分的小朋友，可享小蒙牛免費用餐，需一個小朋友加上一位大人陪同用餐。

限112學年度「段考考卷正本」(門市需要於考卷上蓋店章)，活動適用於國小、國中學生，若140cm以下免費，超過140cm以上半價計算(服務費另計為半價兒童餐費)；二個小朋友需二個大人陪同及2張100考卷依此類推。

圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋
圖／小蒙牛頂級麻辣養生鍋

●金大鋤壽喜燒

圖／金大鋤壽喜燒
圖／金大鋤壽喜燒

全台都有分店的金大鋤日式壽喜燒(烤)鼓勵小朋友，即起至2024/1/31，持112學年度段考100分考卷，140cm以下免費用餐 ，超過140cm以上半價計算，一個小朋友需一個大人陪同，2位小朋友需2位大人陪同加2張100分考卷，不適用外帶及商業午餐。

圖／金大鋤壽喜燒
圖／金大鋤壽喜燒

●遠雄海洋公園

圖／遠雄海洋公園
圖／遠雄海洋公園

期末考完，考卷先別丟，快拿100分考試卷，到遠雄海洋公園兌獎啦！即日起至2/28期間，12歲以下學童，帶著本人學校/補習班/安親班考試的滿分考卷，現場購票暢遊遠雄海洋公園，只要100元！

圖／遠雄海洋公園
圖／遠雄海洋公園

●SNOWTOWN 雪樂地

圖／SNOWTOWN 雪樂地
圖／SNOWTOWN 雪樂地

三井outlet的雪樂地鼓勵小學生，即起至2024/1/31，國小生親自出示112學年度期末考100分考卷，即可免費入場免費玩雪一次。每日限量30位，陪同者享520元優惠價，加贈碳酸飲料乙杯，限購4張、限現場購票。

圖／SNOWTOWN 雪樂地
圖／SNOWTOWN 雪樂地

●同場加映：春水堂「閱讀珍奶」

圖／春水堂
圖／春水堂

春水堂人文茶館與多次獲得金鼎獎的未來親子小天下，合作出版《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》茶文化知識繪本，即日起至1/31全台春水堂更獨家推出「閱讀珍奶」組合，於門店購買《茶的時空之旅：五千年奇幻道路》繪本，就與消費者分享1杯冰珍珠奶茶(s)，組合價429元（書本訂價450元）。

此外春水堂大墩店限定推出「小小調茶師組合」，1/20、1/27開放小小調茶師體驗，體驗內容包括：泡沫紅茶、珍珠奶茶製作、制服體驗、鑑定卡及迷你雪克器紀念等，還推出「小小調茶師」創意繪畫比賽報名至1/31止，詳情資訊可上春水堂官網查詢。

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