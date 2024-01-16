期末考卷快拿來！ 苗栗「廟口阿嬷臭豆腐」考100分換一盤臭豆腐

跟著排隊人潮聞香來，這家廟口阿嬤臭豆腐創立於1971年，至今已經50年之久，一整個便當盒裝挺有質感，六塊臭豆腐還附兩種開胃菜，酸菜加上台式泡菜，一盒50元好划算呢～

廟口阿嬷臭豆腐 在哪？

傳承三代的臭豆腐在苗栗通霄鎮忠孝路上，最熱鬧的通霄廟口附近，週末生意挺不錯，小吃攤整個客滿，距離通霄車站車程約3分鐘，附近可找白線臨停～

阿嬷臭豆腐 菜單

招牌臭豆腐一份50元，其它還有藥膳豬腳湯、麻辣豆腐湯、藥膳排骨湯…1碗70元，最特別的是五香鳥蛋，一份8顆也只要30元～

現場二個大炸鍋幾乎沒停過，先下到左邊油鍋，接著移到右邊炸到金黃瀝乾，臭豆腐看起來好誘人，邊排隊邊忍不住拍起來。

只要小朋友考試100分，帶100分考卷就能換一份臭豆腐，阿嬤臭豆腐真的很有愛。

質感包裝的臭豆腐！

沒想到一份50元的臭豆腐，也有專屬臭豆腐盒裝，而且紙盒分隔裝的不錯，一盒可放6塊臭豆腐，加上台式泡菜與酸菜，這樣一份組合50元很划算，難怪吃完還有客人外帶。

臭豆腐附兩種涼拌菜，都是越吃越開胃，還能解炸物油膩感，酸菜沒有多餘鹹油份，只有單純酸菜香氣，台式泡菜只有一點酸勁，直接單吃也很可以。

臭豆腐皆附醬料，喜歡吃辣可請店員另給辣椒醬。

金黃臭豆腐 (葷素食)

豆腐的發酵滷水用了蔬菜、青草與中藥材，加起來至少十種原料，臭豆腐炸到金黃飄香，乍看下挺不錯，其中兩塊有點像蜂巢狀，感覺就很酥脆，可依個人喜好口味，添加蒜味醬料與辣椒醬。

趁熱感受一下臭豆腐威力，臭豆腐咔滋脆感十足，外酥內軟，蒜味醬汁鹹甜適中，喜歡吃辣一定要加點辣椒醬，加辣比較夠味，對我來說這是金黃炸豆腐，沒有明顯臭豆腐臭味，就是不夠臭啦！

臭豆腐擠入醬料、辣椒醬，再塞入酸菜加點台式泡菜，多層次風味才好吃，吃完一整盒也不會膩！

＊這臭豆腐真的不夠臭，卻是好吃的炸豆腐，剛炸好口感酥脆沒話說，加點醬料、辣椒醬提味，一口酸菜、一口臭豆腐再一口泡菜，就是在地傳統好味道～

廟口阿嬤臭豆腐

地址：苗栗縣通霄鎮忠孝路27號

電話：03-7763176

營業時間：12:00～18:30

附設停車場：無，附近收費停車場

FB粉專：廟口阿嬤臭豆腐

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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