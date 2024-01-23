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一整桌三麗鷗！蘋果村「三麗鷗家族新菜單」療癒開動 6大角色變身餐點、飲料 加碼「好運戳戳樂」開盲盒

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／蘋果村親子餐廳提供
圖／蘋果村親子餐廳提供

餐盤上的Hello Kitty！苗栗超人氣親子餐廳「蘋果村」迎接Hello Kitty 50週年，特別打造春季新菜單，整桌的Hello Kitty一字排開超療癒，主題特餐、甜點及飲料統統有，加碼「新年好運戳戳樂」，讓大小朋友好吃好玩試手氣。

迎接Hello Kitty 50週年，蘋果村親子餐廳春季菜單讓你擁有整桌的Hello Kitty。圖／蘋果村親子餐廳提供
迎接Hello Kitty 50週年，蘋果村親子餐廳春季菜單讓你擁有整桌的Hello Kitty。圖／蘋果村親子餐廳提供

熱門必拍打卡點。圖／蘋果村親子餐廳提供
熱門必拍打卡點。圖／蘋果村親子餐廳提供

Hello Kitty 50週年，位於苗栗頭份的「蘋果村親子餐廳」打造三麗鷗家族主題菜單，邀請Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿、美樂蒂、大眼蛙和蛋黃哥等六大明星現身餐桌，新菜單中的「大耳狗檸檬奶油海鮮飯」、「布丁狗香草雞腿奶油菌菇飯」及「美樂蒂南蠻雞飯」不僅顏值爆表，味道更是一絕，被網評為「餐點最好吃的主題餐廳」。

圖／蘋果村親子餐廳提供
圖／蘋果村親子餐廳提供

圖／蘋果村親子餐廳提供
圖／蘋果村親子餐廳提供

圖／蘋果村親子餐廳提供
圖／蘋果村親子餐廳提供

除了角色主餐外，甜點部分更是不容錯過，包含「布丁狗布丁捲」、「美樂蒂草莓捲」和「大眼蛙抹茶捲」三款造型生乳捲，萌到讓人捨不得吃；而下午茶限定「Hello Kitty 珍珠茶蓋舒芙蕾」堅持現點現做，鬆餅體蓬鬆，搭配伯爵茶奶蓋、Q彈珍珠，直接把「台灣珍奶」神還原。另有人手一支的「蝴蝶結霜淇淋」限定隱藏版口味等你來嘗鮮。

蘋果村高人氣「角色生乳捲」濃郁內餡和鬆軟蛋糕體，可愛Q萌造型讓人捨不得吃。圖／蘋果村親子餐廳提供
蘋果村高人氣「角色生乳捲」濃郁內餡和鬆軟蛋糕體，可愛Q萌造型讓人捨不得吃。圖／蘋果村親子餐廳提供

圖／蘋果村親子餐廳提供
圖／蘋果村親子餐廳提供

主題餐廳必點飲料不踩雷！蘋果村也在特調飲中下足功夫，「雙Q玫瑰奶茶」、「雙Q抹茶歐蕾」都吃得到手工粉粿及珍珠；季節限定「草莓奶昔」和「草莓香蕉燕麥奶」都是強強組合，粉嫩色調少女心噴發；喜歡果汁則有「蘋果纖果茶」跟「紅龍時果茶」，分別喝得到葡萄柚和蘋果、紅龍果和百香果的十足果香與營養，清爽順口又解膩。

無雷推爆「手工特調飲」，首度推出粉粿特調、季節限定草莓特調和果汁系列。圖／蘋果村親子餐廳提供
無雷推爆「手工特調飲」，首度推出粉粿特調、季節限定草莓特調和果汁系列。圖／蘋果村親子餐廳提供

蘋果村打造「室內野餐」空間，不怕夏日炎熱天氣。圖／蘋果村親子餐廳提供
蘋果村打造「室內野餐」空間，不怕夏日炎熱天氣。圖／蘋果村親子餐廳提供

此外，順應春節將至，蘋果村加碼祭出「新春好運戳戳樂」活動，1/29至2/29，凡到蘋果村消費餐點滿1500元，即可玩戳戳樂乙次，至於能夠抽中哪些禮物，就等大家自己前往開盲盒囉！

圖／蘋果村親子餐廳提供
圖／蘋果村親子餐廳提供

蘋果村「新春好運戳戳樂」活動資訊

活動時間：2024/1/29～2024/2/29

活動內容：蘋果村消費餐點滿1500元，即可玩戳戳樂乙次（滿3000元玩兩次，可累計）

Hello Kitty 蘋果村親子餐廳

地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓

營業時間：週二至五11:00-20:30、週六日及國定假日11:00-19:30（週一公休）

春節營業時間：2/9～2/12（除夕至初三）公休、2/13開始營業

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