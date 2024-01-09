Hello Kitty進駐！亞洲首創「三麗鷗國道服務區」爆萌6大明星現身 獨家美食、設施一次看 還有落羽松小秘境要打卡
2024給你滿滿的三麗鷗！除了Hello Kitty 50週年特展、三麗鷗主題超商外，大明星們再度大舉進駐國道服務區，打造亞洲首個「三麗鷗家族主題服務區」，酷洛米、蛋黃哥、布丁狗等6大熱門角色統統有，更多療癒打卡點等你來探索。
亞洲首創！三麗鷗家族首度進駐國道，降落位於新竹的湖口服務區，獨家引進國際級超人氣IP授權，Hello Kitty、酷洛米、蛋黃哥、布丁狗等6大明星統統看得到，貫穿湖口服務區南北站。
此外，開車經過除了打卡可愛三麗鷗明星外，服務區內也提供多樣熱門連鎖美食，像是平價咖啡店「路易莎咖啡」、炸雞蛋撻龍頭「肯德基」及台灣必吃美式炸雞「胖老爹」等，更有湖口限定「三麗鷗聯萌雞蛋糕」於北站販售，能夠一次大飽眼福與口福。
不僅如此，服務區北站生態池也能看見落羽松的身影，經過一年復育造就了多樣的生態物種，不僅能拍到池中的落羽松倒影，運氣好還能巧遇嬌客魚狗翠鳥，沒想到在國道服務區也有機會看見如此珍貴的生態景象。
三麗鷗家族主題 湖口服務區
地址：新竹縣湖口鄉鳳山村榮光路158號
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