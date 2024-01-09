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最美櫻花大道！汐止「康誥坑溪櫻花季」滿開打頭陣 在市區就能欣賞百株桃紅山櫻花廊

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新北市景觀觸及民政局提供
圖／新北市景觀觸及民政局提供

準備打卡汐止最美櫻花大道！一年一度的汐止「康誥坑溪櫻花季」將於1/20登場，為迎接上百株台灣山櫻花的美麗到來，溪畔步道兩側皆設置了照明裝置與拍照點，搭配球形燈飾點綴，不論是白天還是夜晚賞櫻都別有一番風味。

往年康誥坑溪周邊的櫻花盛況。圖／新北市景觀處提供
往年康誥坑溪周邊的櫻花盛況。圖／新北市景觀處提供

圖／汐止文化櫻花季活動頁
圖／汐止文化櫻花季活動頁

北部首波賞櫻點！汐止「康誥坑溪櫻花季」隨著櫻花盛開的季節來臨，溪旁兩側滿滿的台灣山櫻花，不用跑到山區近郊就能在市區欣賞到它的美麗。本櫻花季將於1/20起展開為期30天的粉紅風潮，除了超殺底片的桃紅色花海要拍好拍滿外，更舉辦里辦公處櫻花舞台、攝影比賽、花季打卡享好康等活動共襄盛舉，1/20、1/27及2/3還有農夫市集可以逛，邀請大家一同來趕集。

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團
圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

汐止康誥坑溪沿岸上百株台灣山櫻花將陸續綻放。圖／新北市政府提供
汐止康誥坑溪沿岸上百株台灣山櫻花將陸續綻放。圖／新北市政府提供

而打卡享好康活動則於1/20至2/18期間進行，只要在櫻花大道拍照、打卡後，即可至遠雄廣場兌換限量贈品。屆時記得鎖定雙北最先滿開的櫻花大道，粉色花朵與溪澗地勢相襯，白天、夜晚各有各的美，走春賞櫻可別錯過囉！

汐止康誥坑溪步道是有名的賞櫻景點。圖／新北市民政局提供
汐止康誥坑溪步道是有名的賞櫻景點。圖／新北市民政局提供

汐止康誥坑溪在每年櫻花季吸引大批民眾前來拍照。圖／新北景觀處提供
汐止康誥坑溪在每年櫻花季吸引大批民眾前來拍照。圖／新北景觀處提供

汐止文化櫻花季 活動資訊

活動時間：2024/1/20～2024/2/18

活動地點：新北市汐止區文化里康誥坑溪櫻花大道

詳細資訊：汐止文化櫻花季活動頁

圖／汐止區公所粉絲專頁
圖／汐止區公所粉絲專頁

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櫻花季 賞櫻 市集 步道 走春 新北景點 熱門打卡

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