最美櫻花大道！汐止「康誥坑溪櫻花季」滿開打頭陣 在市區就能欣賞百株桃紅山櫻花廊

udn走跳美食／艾瑪 台灣人好幸福都不用怕挨餓！海鮮熱炒店到處都有，這間海鮮熱炒有什麼特別？來這點80元炒飯就能坐2樓看海景，還有新鮮花蟹可以點，尤其是小卷、鮮蝦好新鮮，點了一盤燙小卷約14隻才

2024-01-06 15:00