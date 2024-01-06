「2024梅花季」賞花懶人包！ 桃園角板山、南投信義鄉、台南梅嶺 同遊白色浪漫風暴好療癒

賞梅時刻到了！往年大約一月盛開的梅花，今年隨著冬寒料峭，台灣各地梅花景點，已提早開花，預計這一、兩周或到過年前，將會是全盛放的景況，全台如何賞梅？跟著《欣傳媒》暢遊夢幻花海，度過療癒時光！

桃園角板山園區是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點。圖片來源｜桃園市政府風景區管理處

桃園角板山園區

串遊石門水庫 融合山光水色

．時間：約12月下旬至隔年1月

桃園角板山園區是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點。每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，預計1月上旬全區梅花將盛開，桃園角板山行館梅園種植梅樹296棵，樹齡最長的梅樹始於民國50年，承載歷史記憶而別具意義。另外，鄰近的石門水庫園區也以冬梅著稱，可從水庫壩頂遠眺梅花林，也可從溪洲公園、附近步道觀賞盛開梅花。

桃園角板山每年舉辦梅花季活動。圖片來源｜桃園市政府風景區管理處

2024角板山梅花季活動於1/6(六)、1/7(日)、1/13(六)、1/14(日)舉行，桃園市政府風景區管理處提醒民眾，花季期間，園區附近雖有復興區公所為自行開車前往旅遊的民眾提供仁愛及上台地等二處收費公有停車場，但建議遊客多加利用大眾運輸前往，避免交通壅塞。想先體驗梅花盛宴的民眾，可看即時影像。

．交通：桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線、506東眼山線至角板山行館，大溪客運總站搭乘 5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094至角板山行館

．即時影像

南投仁愛鄉、信義鄉等地，梅花全盛放頓時化為「香雪海」美景，圖為布虎梅園。圖片來源｜南投縣政府觀光處

南投仁愛鄉、信義鄉

最大面積梅林 陷入「香雪海」

．時間：約12月下旬至隔年1月

中台灣擁有最大面積梅花林的南投仁愛鄉、信義鄉等地，梅花全盛放頓時化為「香雪海」美景，蔚為壯麗。

仁愛鄉五大賞梅區：月夢田露營區：除了賞花之餘，還可享受露營樂趣，體驗農事活動；布虎梅園：走進新興賞梅秘境，沿途有景觀台和涼亭；互助國小東側賞梅步道：步入彭家梅園，享受梅花如雪的景致；西伯古堡士官長梅園：經營生態友好的梅園，提供採梅和在地青梅銷售；清流梅園：穿梭於清流部落，仰望老梅樹下的雪白梅花。信義鄉賞梅區：最著名地點是風櫃斗，還有烏松崙、牛稠坑、望美部落等賞梅秘境。

南投仁愛鄉舉辦「2024仁愛鄉互新冬梅賞花季」，圖為西伯古堡士官長梅園。圖片來源｜南投縣政府觀光處

南投仁愛鄉舉辦「2024仁愛鄉互新冬梅賞花季」，1/5～1/14舉辦部落小市集，並於1/6、1/7、1/14貼心準備接駁車，接送遊客至五大梅園賞梅，需事先報名，費用500元，包含接駁車、花見餐盒一個、野餐墊一個。

台南梅嶺是南台灣知名的賞梅勝地，也是極佳的健行步道景點。圖片來源｜台南觀光旅遊局

台南梅嶺

結合步道健行 品嘗梅子美食

．時間：約每年1月

南台灣知名的賞梅勝地–台南梅嶺，位於台南市楠西區東側，海拔高度約1,000公尺，日治時期開始種植梅樹，目前種植約二十萬株梅樹，為南台灣最大的梅子產區，來此必嘗「梅子雞」、「薑黃雞」，還可帶回蜜餞、果乾、梅精、梅子醬等伴手禮，梅花季時節，雪白的點點梅花猶如綴在一大片綠色畫布上。

台南梅嶺必嘗「梅子雞」大餐。圖片來源｜台南觀光旅遊局

梅嶺同時也是極佳的健行步道景點，共有五條主要步道，由北往南為伍龍步道、梅峰古道、觀音步道、梅龍步道，及貫穿四條步道的稜線步道，賞花賞螢、遠眺登頂，四季皆有不同美景。

觀音步道為此地最大眾化也最經典的登山步道，起點位於二層坪停車場後面，兩側多是私人梅園，沿途不乏許多老梅樹。走進岔路可以發現許多清幽的梅花小徑。

台南觀光旅遊局表示，梅嶺步道規劃完整，環狀串連相當便利，不須申請即可入山，以難易度區分可分為大眾、運動及挑戰路線3種等級。

．台南梅嶺官網

---

by 方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300469