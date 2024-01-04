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即將開園！ 南投水里最美「阿本農場」1/7開放追櫻 免預約接駁、門票、花況資訊搶先看
人氣爆紅的賞櫻勝地「阿本農場」即將開園了！ 位於南投水里的「阿本農場」私人賞櫻景點，自2021年一炮而紅之後，成為年年攝影好手們追逐嫣紅櫻花季的首要名單，最新官方消息將訂於「1/7開放入園」，預期將引爆一波追櫻熱潮！
「阿本農場」是鄰近南投水里鄉郡坑伯公廟的粉嫩國度，坐擁絕佳山城美景，有隨拍隨美的花海隧道、波斯菊及油菜花於萬般粉色中的點睛綠意，每到櫻花季隨處都是爆開的櫻花，美如仙境！
攝影師鄭傑中搶先抵達阿本農場踩線探花況分享，雖然目前櫻花約一成開，但花苞很多蠢蠢動欲動待綻放，園主已預估1/7後將會有五成花開，因此選定這一天開放，讓各地遊客及旅遊團前來欣賞。
今年同樣考量行車安全將做交通管制，入園收取清潔費並提供免費交通車接駁服務，「阿本農場櫻花園」官方公告事項如下，想去的花控們記得配合規矩哦！
一、為了大家行車上的安全，採用接駁車方式接駁，汽機車及單車一律不放行，除了當地農事工作人員及特許人員車才有放行。
二、入園酌收清潔費每人300元（免費接駁來回）。
三、幼童（未上小學）及行動不便人士不收費。
四、寵物要放在寵物外出箱才能搭車及入園。
五、早上7點開始接駁，退場時間下午5點。
六、為了園區的品質每日入園上限1000人。
七、設有農特產及簡餐販賣區。
八、花期視氣候調整開放天數。
九、快快樂樂賞櫻花,平平安安回到家。
接駁站：水里鄉郡坑村水信路2段60號（郡坑活動中心）
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