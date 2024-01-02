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平日也好逛！ 宜蘭新夜市「吳沙澤蘭媽祖文化夜市」上百攤位進駐 迺夜市、拜媽祖還有摸彩等著你

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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平日也能好好逛！ 宜蘭最新夜市「吳沙澤蘭媽祖文化夜市」上百攤位進駐，而且時間特別定於週一與週二，讓平日前來宜蘭旅遊的人也有一處好逛、好好吃的夜市美食據點，目前全新開業，還有限時指定摸彩活動，有機會免費抽中3C產品、美食兌換卷、玩具、開蘭媽祖造型氣球等，充滿懷舊夜市氣息的「吳沙夜市」快筆記下來！

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由在地美食部落客宜蘭ㄚ欣熱情帶逛，一進去就會看到的「有饃有樣 肉夾饃」餐車，也是需要排隊等候時間最久的，手工千層餅夾黑豬胛心肉的「招牌肥瘦豬」，一定要嚐，而另一間「牛饃王 肉夾饃」還有新疆羊肉、蔥爆牛肉、泰式嫩雞口味選擇；這裡還嚐得到清溝夜市熱門攤販「吃就對了 火烤大魷魚」、「康拔無骨排骨酥」；以及第一次出來擺攤的「火焰夯鴨」餐車，選用宜蘭櫻桃鴨搭配秘製醃料出爐的「夯鴨堡」。

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更推薦羅東夜市老店，吃得到阿嬤流傳下來的特調沙茶醬，魷魚Q彈脆爽「燦哥沙茶魷魚」、炸的金黃酥脆的刈包「沈記-脆皮五花豬刈包」、用麻油爆香的三杯炒腸「腸鏡人」、醬汁入味的大溪蒜香豆干「逗香傳」、還有「喜歡這一家甜點」的果凍冰粉加入芋圓、地瓜圓、椰果、火龍果、紅棗乾、葡萄乾、芒果乾等等的特色甜點。

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除了美食當前，也還有各式遊戲攤位，1/2更盛請到立方體 國際級特技表演，以及提供免費表演舞台供藝文接洽。遊客們更要關注，每晚7.8.9點三場廣播排隊「摸彩活動」，只要與攤商合照、打卡、按讚、分享，即可免費參加摸彩活動，週週送出120份獎品，有機會免費獲得多元豐富獎項，如3C產品、美食兌換卷、玩具、開蘭媽祖造型氣球等，新年快來迺夜市、拜媽祖、試試新手氣！

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吳沙澤蘭媽祖文化夜市
營業時間︰每週一、二 17:00~22:00
地址︰宜蘭縣礁溪鄉開蘭路161號（吳沙澤蘭宮/廟前廣場）
停車︰開蘭路路邊停車 備註：廟方有提供洗手間

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