2023礁溪溫泉燈花季打造「溫泉之光」！ 享受美人湯免費泡腳+4大璀璨燈區浪漫拍不停
泡湯+賞燈去！ 宜蘭迎來「2023礁溪溫泉燈花季」，自即起至明年3/1止，整個冬季都能在礁溪欣賞美麗璀璨的燈花，主打的「溫泉之光」療癒人心，還有免費泡腳美人湯供民眾放鬆，來一趟讓身心靈大獲滿足！
「2023礁溪溫泉燈花季」由「LUXY BOYZ」藝術團隊打造光影饗宴，以現代光翅舞融合紳士街舞，配合創新的LED光效帶來實境體驗，分布於4大區域，在「溫泉廣場」的主燈是超過一層樓高度的「溫泉之光」，打造溫泉水從太陽的中心湧出意象，加以繽紛色彩層次感創造空間光廊；廣場旁步道區是「拱映蝶光」，拱門設計意象為蝴蝶翅膀的形狀，用優雅的曲線來模擬蝴蝶展翅飛翔的姿態。
「地景廣場」的浪漫紫藤花廊，裝飾紫藤花、魔幻蝶鏡及動物光雕等多元化燈飾，一邊拍照還能免費享受礁溪最棒的美人湯泡腳池。「迎賓廣場」為愛心造型搭配炫彩虹膜，夜晚配合光點更增加氣氛。 「水景廣場」燈飾以飄逸的水母燈層層相疊，順勢而下的七彩光芒成為了生命之泉，以投影燈帶入在地特色與俏皮可愛的造型龍迎接龍年的到來。
礁溪溫泉燈花季美麗的燈飾，自即日起至113/3/1，每日18：00至23：00浪漫點燈，點綴著夜晚的美好，氣氛更具迷人。即起至12/15止，於「真愛趣礁溪」粉絲頁參加抽獎，凡是完成指定留言「礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季!」有機會中獎，如礁溪飯店住宿券、自助餐券、雙人湯屋券、伴手禮等，把握機會賞燈、泡湯加抽好禮！
2023礁溪溫泉燈花季
點燈時間：18：00～23：00
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段156號（溫泉廣場）
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