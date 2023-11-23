10m深藍星願耶誕樹！ 2023台中耶誕節景點「海洋星願」 奇幻海洋耶誕城、夢幻海豚灣超浪漫亮燈
udn走跳旅遊／商妮吃喝遊樂
台中免費新景點/台中冬季最強約會勝地～海洋星願奇幻耶誕城在台中新光三越登場囉！10公尺高深藍色的星願耶誕樹漂亮極了，搭配兩旁的珍珠秘境、夢幻海豚灣，白天晚上都非常好拍！！隨著氣溫越來越低，也越來越有耶誕氣氛，快來拍台中耶誕景點。
海洋星願奇幻耶誕城地點交通
最新登場的海洋星願奇幻耶誕城就在台中新光三越一樓水舞廣場，路過都會看到很多人在這裡拍照。
今年新光三越打造10公尺高海洋星願耶誕樹，還有綿延12公尺的最美海洋秘境地標-珍珠秘境、夢幻海豚灣，整個超美超浪漫～從11/17一路到明年，耶誕節到跨年都可以來拍照，感受一下海洋耶誕樹的歡樂氣氛。
海洋星願耶誕樹
超美的海洋星願耶誕樹點燈後閃閃發亮，小孩子在旁邊變得好嬌小，沉浸在海洋的神秘氣氛中，超美的啦～
連大人也要來一張，真的是隨便拍都美極了！
夢幻海豚灣
中央的海洋星願耶誕樹兩側各有一個海洋秘境，這一邊是夢幻海豚灣。海豚悠游其中，加上海星、貝殼、珊瑚礁⋯⋯超夢幻啊！！
從這一邊看過去，耶誕樹上有好多海豚吃貝殼悠遊其中，水藍色的聖誕樹充滿海洋的神秘感。
珍珠祕境
另一邊是珍珠祕境，好大的貝殼加上大顆珍珠，這個場景也是美到不行，情侶約會一定要來這裡拍照!
晚上的海洋星願耶誕樹還會變換顏色，漂亮極了！
海洋星願耶誕樹看起來好夢幻，真的會讓人拍不停。
耶誕樹的底部有好多海草、珊瑚、以及貝殼、海星。彷彿置身海底的夢幻場景，超美的啦～
會隨著音樂節拍變換顏色，真的很好看。
繼續往上，看到好多海豚的身影，沿著耶誕樹往上游，真的很美耶～
水藍色海洋星願耶誕樹不只白天好看，晚上點燈後更漂亮!而且隨著音樂變換顏色，精彩極了～
濃濃的聖誕氣氛，超夢幻好浪滿，絕對是台中約會勝地必打卡景點。
旁邊沿著惠來路還有一整排燈海，也是很漂亮。
上頭掛著好多雪花冰晶燈飾，充滿耶誕氣息，真的很好拍。
海洋星願奇幻耶誕城
地點：台中市西屯區台灣大道三段301號1樓
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言