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10m深藍星願耶誕樹！ 2023台中耶誕節景點「海洋星願」 奇幻海洋耶誕城、夢幻海豚灣超浪漫亮燈

商妮吃喝遊樂　／ 文、圖／商妮吃喝遊樂

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台中免費新景點/台中冬季最強約會勝地～海洋星願奇幻耶誕城在台中新光三越登場囉！10公尺高深藍色的星願耶誕樹漂亮極了，搭配兩旁的珍珠秘境、夢幻海豚灣，白天晚上都非常好拍！！隨著氣溫越來越低，也越來越有耶誕氣氛，快來拍台中耶誕景點。

海洋星願奇幻耶誕城地點交通

最新登場的海洋星願奇幻耶誕城就在台中新光三越一樓水舞廣場，路過都會看到很多人在這裡拍照。

今年新光三越打造10公尺高海洋星願耶誕樹，還有綿延12公尺的最美海洋秘境地標-珍珠秘境、夢幻海豚灣，整個超美超浪漫～從11/17一路到明年，耶誕節到跨年都可以來拍照，感受一下海洋耶誕樹的歡樂氣氛。

海洋星願耶誕樹

超美的海洋星願耶誕樹點燈後閃閃發亮，小孩子在旁邊變得好嬌小，沉浸在海洋的神秘氣氛中，超美的啦～

連大人也要來一張，真的是隨便拍都美極了！

夢幻海豚灣

中央的海洋星願耶誕樹兩側各有一個海洋秘境，這一邊是夢幻海豚灣。海豚悠游其中，加上海星、貝殼、珊瑚礁⋯⋯超夢幻啊！！

從這一邊看過去，耶誕樹上有好多海豚吃貝殼悠遊其中，水藍色的聖誕樹充滿海洋的神秘感。

珍珠祕境

另一邊是珍珠祕境，好大的貝殼加上大顆珍珠，這個場景也是美到不行，情侶約會一定要來這裡拍照!

晚上的海洋星願耶誕樹還會變換顏色，漂亮極了！

海洋星願耶誕樹看起來好夢幻，真的會讓人拍不停。

耶誕樹的底部有好多海草、珊瑚、以及貝殼、海星。彷彿置身海底的夢幻場景，超美的啦～

會隨著音樂節拍變換顏色，真的很好看。

繼續往上，看到好多海豚的身影，沿著耶誕樹往上游，真的很美耶～

水藍色海洋星願耶誕樹不只白天好看，晚上點燈後更漂亮!而且隨著音樂變換顏色，精彩極了～

濃濃的聖誕氣氛，超夢幻好浪滿，絕對是台中約會勝地必打卡景點。

旁邊沿著惠來路還有一整排燈海，也是很漂亮。

上頭掛著好多雪花冰晶燈飾，充滿耶誕氣息，真的很好拍。

海洋星願奇幻耶誕城

地點：台中市西屯區台灣大道三段301號1樓

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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