台版「汐留燈海」！ 佐登妮絲城堡「星海聖誕節」7大亮點一次看 無敵燈海雪景、平安夜穿禮服免費入園

台灣也有「東京汐留燈海」美景哦！ 全台最大美容生技園區「佐登妮絲城堡」，去年首次推出《星海聖誕節》引發網友熱議，今年再度復刻打造台版「東京汐留」，園區頓時變身浪漫銀河，還有兩座高達六米的粉紅聖誕樹燈、絕美落羽松林秘境等7大亮點必追。

圖／佐登妮絲城堡提供

亮點一：絢麗燈光藝術，佐登妮絲城堡主題燈區化身「台版東京汐留」

圖／佐登妮絲城堡提供

佐登妮絲城堡將「妮絲公主花園」的每一寸花草都佈滿藍、白燈飾，夜幕低垂時更顯絢麗奪目，彷彿來到「東京汐留」置身銀河中，令人目眩神迷！

亮點二：全台唯一聖誕歐風+浪漫雪景

圖／佐登妮絲城堡提供

從布萊恩花園廣場近眺巴洛克式城堡的雄偉，搭配全台最長88天連續每日不間斷的浪漫雪花紛飛，輔以粉色、白色燈球點綴，共譜佐登妮絲城堡冬季歐式浪漫故事篇章。

亮點三：王子大道、克里斯松林500棵落羽松交織秘境

圖／佐登妮絲城堡提供

秋末冬初之際，全區種植超過500棵落羽松，散落在250公尺長的王子大道和落羽松林最密集的克里斯松林，與靜池池畔相相互輝映，有如秋冬童話般明信片場景，成最佳拍照亮點。

亮點四：唯美巨型球體裝置藝術降落幸福大草原

圖／佐登妮絲城堡提供

綠茵遍野的幸福大草原，本次以粉紅泡泡為號召，將光采亮眼的巨型球體裝置藝術搬進來！適合全家人、三五好友或是甜蜜情侶一起拍照打卡！

亮點五：《佐美喵家族》每周末精采演出及歡樂聖誕大遊行

圖／佐登妮絲城堡提供

可愛呆萌的人氣IP《佐美喵家族》將在每周一、五、六、日的固定時段帶來活潑俏皮演出及歡樂聖誕大遊行。

亮點六：聖誕燭光晚餐搭配絕美雪景

圖／佐登妮絲城堡提供

聖誕燭光晚餐於12/15-17、12/22-24、12/29-1/1浪漫登場，專人桌邊服務聖誕大餐每一客售價880元，嚴選嘉義火雞、鮭魚排雙拼，成為嘉義最浪漫的聖誕餐廳首選！預定12/1開放線上預約。

亮點七：12/24平安夜加映，著禮服免費參加城堡舞會

圖／佐登妮絲城堡提供

佐登妮絲城堡將在12/24平安夜盛大舉行「聖誕舞會」，平安夜當日穿著禮服即可享有免費的入園優惠，邀請遊客共同參與全台最典雅奢華的城堡舞會。

延伸閱讀：

．最佳賞楓期至12月初！ 南投「杉林溪」最早楓紅美炸、水杉金黃變色 阿里山紅葉地毯詩情畫意

．花滿到爆！沐心泉農場「黃楓與白雪木」絕美滿開，打卡現實版「夢遊仙境」夢幻場景