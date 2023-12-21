早午餐控收名單！宜蘭植物系餐廳推薦 招牌必點「黑精靈漢堡」

超隱密的好日食光，若不是網友介紹，真的很難發現這間平價又美味早午餐，這裡環境優美，內有大片的落地窗可讓陽光透進來，到處都充滿綠色盆栽，讓人感覺很舒適，還有網美打卡座椅，不定期推出期間限定組合套餐，餐點平價美味又有特色，招牌必點黑精靈漢堡超卡哇依的，加50元起就可以升等套餐，真是宜蘭不可多得早午餐店。

光大門口就很好拍，可愛的Logo，加上綠色植栽，給人清新明亮的感覺。

宜蘭IG打卡餐廳：好日食光Good Time Brunch

飲品20元起就有，這裡沒有低消、不限制用餐時間，還提供多樣化的餐點選擇，難怪假日總是一位難求。

環境座位舒適，寬敞明亮。

最新DM，實際DM以店家為主，菜單不定期更新，現在正值聖誕月至 2023/1/8，推出聖誕口袋餅套餐系列。

聖誕節限定餐點：聖誕口袋餅套餐、棉花糖熱可可脆片、老公公牛奶糖歐蕾、焦糖蘋果肉桂奶酥厚片、OREO雪地小精靈厚片、榛果小米QQ球。

餐具、醬料自取，不收服務費。

招牌必點黑精靈漢堡75元起，有各種口味可選，我們點招牌厚切牛肉堡80元。

黑嚕嚕的眼睛是不是超討喜的，加榛果小米QQ球55元含中杯紅茶（更換其他飲品折20元）

榛果小米QQ球只能套餐搭配不能單點，內有餡料加上棉花糖和巧克力，吃起來超有幸福感。

百元初頭就可以享用一份豐盛的早餐，超推薦的，影片分享。

期間限定：焦糖蘋果桂奶酥厚片70元，多層次口感，還有肉桂香，搭在一起超好吃的。

Good Time店如其名好日食光，這裡提供舒適的環境、親切的服務、美味的餐點，帶給我們一天美好的時光。

2023/12/3再次造訪，聖誕最新DM

可可牛奶薑餅人70元（喝完的瓶子、帽子、圍巾都可以帶回家）

這裡好有聖誕節氣氛。影片分享

最新聖誕佈置2023/12/3

影片分享

周邊民宿：柏月親子民宿

好日食光

地址：宜蘭縣冬山鄉武淵三路16巷11號

營業時間：07:30-14:00（不定期公休請參照官網）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享

FB：大海愛上藍天

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