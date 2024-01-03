身分證拿出來！ 2大「樂園優惠」 壽星半價、生肖屬龍「只要113元」

呼叫生肖屬龍和壽星的你，玩樂園記得帶好身分證件！2大樂園分別推出生肖屬龍門票、壽星門票優惠，指定出生年份玩六福村樂園享半價，小人國除了可享超便宜票價113元玩到爽，另外購票就送100元餐飲商品券！

圖／六福村提供

六福村宣布2024年最新生肖屬龍、壽星優惠，即日起至12月31日止，活動開跑一整年「生肖屬龍」優惠，凡於民國17、29、41、53、65、77、89、101年出生，於現場購票，成人出示身分證件、學／幼童出示健保卡或戶口名簿(外籍人士憑中華民國居留證或其他能證明生日之文件)，即可打5折優待，原價1199元，立即享優惠票價599元。

當月壽星於現場購票同樣可享5折優惠票價599元，提醒壽星本人需出示身分證、學／幼童出示健保卡或戶口名簿，同行親友最多3位可各享優惠票價750元；另外，六福村還有鄉親優惠，即日起至1月19日止，凡設籍桃竹鄉親或身分證開頭字母為H、J、O者，也可享優惠票價599元；即日起至1月31日止，職業師（律師、醫師、廚師、教師等）本人享優惠票價599元。

圖／小人國提供

小人國推出「生肖屬龍」優惠，凡於民國17年、29年、41年、53年、65年、77年、89年、101年出生，並在指定日期1/6、1/7、1/13、1/14四天，攜帶身分證玩小人國，即可享超殺優惠票價113元。

圖／小人國官網

還有壽星優惠，即日起至6月30日止，只要憑壽星本人證件正本＋生日COUPON，購票就送100元餐飲商品券，當月、當日壽星皆適用，且壽星入園後，當日申辦無限暢遊卡可享優惠價599元(原價799元)。