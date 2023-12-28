寒流催出梅花開！ 陽明山賞梅秘境盛開 走入「吟梅亭、觀賞亭」一片銀白世界

一波波的寒流及水氣所致，將陽明山的梅花提前催開了！ 入冬後，北市陽明山值得期待的賞梅秘境已提前盛開，而梅花則在第二停車場後方步道群，吟梅亭、觀景亭都有，成為一片銀白世界，趁著元旦假期上山賞梅去！

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陽明山上鄰近陽明山公園的第二停車場、王陽明銅像和杜鵑茶花園一帶皆有梅花蹤影，甚至比花卉試驗中心還要早，其中燕尾造型的吟梅亭、兩層樓高的黃色觀賞亭，更是著名賞梅景點，周圍有層層梅花包圍著，白茫茫一片花海，讓人心曠神怡。

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梅花美得令人嘖嘖稱奇，空氣中飄來淡淡的梅香，呼應著梅花撲鼻香的氣息。周圍還有山茶花、杜鵑花、紫花藿香薊點綴，讓帶路的網友yijiun_lee直呼「紅白相映，宛如山林裡一抹腮紅」。

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