免費滑冰！南港「中信園區戶外滑場」開放 日期場次、冰鞋免費借、品牌優惠全攻略
免費滑冰去！位於南港「中國信託金融園區」中庭廣場的大型戶外滑場再度開放，即起至2024/3/3正式營運，一般民眾採現場排隊領取號碼牌入場，建議提早前往領取號碼牌，憑身份證件即可免費借用冰鞋及安全護具，記得安排來趟體驗難得的滑冰樂趣遊。
中國信託商業銀行與北市政府體育局合作，共同打造「中國信託金融園區」戶外滑場，即起至3/3正式開放，一般民眾可現場排隊領取號碼牌，依當日團體預約狀況，預計自每場次開場前60分鐘發放號碼牌，每人限領乙張，現場依序叫號入場，開場後30分鐘未進場視為作廢。此外，現場亦可憑身份證件免費借用冰鞋和護具，兩手空空前往就可以囉！
每日固定分為三個場次：15:30-17:00、17:30-19:00、19:30-21:00，國定假日及寒假期間（1/21～2/14）則有加開場次為13:30-15:00。值得注意的是，周一至五每場次入場人數限150人，周六日、國定假日及寒假期間則為170人，主辦單位視當日情況調整。
此外，持有當日滑冰場號碼牌可享園區優惠，包含春水堂、勝博殿、哈根達斯、路易莎等多家餐飲及日本藥妝、愛迪達等品牌，南港一日遊行程輕鬆排。滑冰場限定優惠可見活動頁面。
「中國信託金融園區」戶外滑場資訊
開放日期：即日起～2024/3/3（2/9除夕休館一天）
場次：15:30-17:00、17:30-19:00、19:30-21:00，國定假日及寒假期間（1/21～2/14）加開13:30-15:00一場次
地址：台北市南港區經貿二路186號
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