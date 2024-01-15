快訊

被延攬當台中副市長？蔡壁如表態「壓力很大」 喊不會退民眾黨

下班要帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到晚上

諾魯才祝賀台灣大選突宣布斷交 吳釗燮出訪友邦得知消息震怒

踩點台中！「5米高咖波」現身中友百貨 快閃店陪大家過龍年 限量新春福袋這天開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／台中中友百貨臉書
圖／台中中友百貨臉書

超可愛的咖波要在台中跟大家見面啦～台中中友百貨這回特別企劃，讓又萌又帶點獵奇、高達5米的貓貓蟲咖波在百貨前站崗，立刻吸引行人的目光，將一路展示至2/28；另外百貨內從1/25到2/19也設立了咖波的快閃店，可愛實用的週邊應有盡有，在1/20更開賣龍年福袋和限量的驚喜袋，鐵粉們別忘搶購給自己的新年禮物！

圖／台中中友百貨臉書
圖／台中中友百貨臉書

一到中友百貨，就能看到5米高的咖波在正門口迎接大家，嘴角帶著一抹血的牠萌萌又獵奇，為接下來的快閃店敲開序幕，讓大家先準備好銀彈搶買，也要送給粉絲御守和龍年銀幣，希望為大家帶來龍年好運氣，中友快閃店更推出專屬限定優惠品項；另外，在1/27下午3點、4點還有咖波人偶現身跟大家見面，讓粉絲買好買滿之外還能與咖波互動。

圖／台中中友百貨臉書
圖／台中中友百貨臉書

除了快閃店外，這次還有全台首次販賣的新春福袋及驚喜袋，獎品有電動機車、吹風機、Switch等，1/19可以預購，1/20正式開賣，中友會員還可以兌換咖波法蘭絨毯、保鮮盒和手機掛身等滿額禮，粉絲們要入手咖波新品的可以趁這次機會買個夠！

圖／台中中友百貨臉書
圖／台中中友百貨臉書

台中中友百貨

地址：台中市北區三民路三段161號

中友百貨咖波快閃店

時間：1/25～2/19、地點：C棟13F國際大廳

福袋、驚喜袋販售資訊

好運龍賀福袋 1880元(咖波行李箱)

1/19預購、2/10領取

咖波驚喜袋 888元

開賣日期：1/20，限量300袋，售完為止

購買地點：中友百貨B棟13F贈獎中心

購買方式：於百貨店內當日不限金額消費，以現金888元購買，限量300袋，每人每ID限購1袋

編輯推薦

快閃店

相關新聞

踩點台中！「5米高咖波」現身中友百貨 快閃店陪大家過龍年 限量新春福袋這天開賣

超可愛的咖波要在台中跟大家見面啦～台中中友百貨這回特別企劃，讓又萌又帶點獵奇、高達5米的貓貓蟲咖波在百貨前站崗，立刻吸引行人的目光，將一路展示至2/28；另外百貨內從1/25到2/19也設立了咖波的快閃店，可愛實用的週邊應有盡有，在1/20更開賣龍年福袋和限量的驚喜袋，鐵粉們別忘搶購給自己的新年禮物！

七彩花海超好拍！ 30萬球「中社鬱金香花海」冬季夢幻花園 8公頃大面積容納百合、海芋、向日葵、波斯菊輪番綻放

七彩花海超好拍！ 30萬球「中社鬱金香花海」冬季夢幻花園 8公頃大面積容納百合、海芋、向日葵、波斯菊輪番綻放

南投下雪了？「外坪頂蔡家秘境梅園」梅花盛開把握花期拍起來

想到賞梅花，首先一定會想到「外坪頂蔡家秘境梅園」，隨著春天的到來，南投信義鄉的這片梅花海正如夢如幻地盛放，成為當地最令人心馳神往的賞梅勝地。目前，梅花盛開，快把握繽紛綻放的花海景象吧。

光復、審計新村旅遊口袋名單 10間「特色青創店」等你探訪！

由台中市政府推動的「摘星計畫」，將光復新村、審計新村規劃成青年創業基地，協助20至45歲從事文創、電子商務等青年，匯集青年的創造力，激發青年的創業能量，一同實踐創業夢想，創業青年的無限創意與活力，不僅推動在地的文創文化，更賦予老建築新生命。

美好的親子出遊回憶！ 彰化「觀光工廠、休閒農場」親子景點 與孩子一起在玩樂之中探索學習

彰化有許多適合全家大小一起前往的景點，今天要介紹的幾個彰化親子景點包含了各式觀光工廠、休閒農場等，如果還沒想到周末可以帶孩子去哪裡放風走走，不妨帶著孩子一起到這些景點，跟著孩子一起在玩耍之中多方探索、學習，留下美好的出遊回憶！

台中最潮滷味吃到飽！全台首創滷味自助吧 數十種滷味小菜雞湯無限續CP值大爆表

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中首創滷味吃到飽！台中西區超平價吃到飽推這家～好滷舖子台中精誠店。主打台式熱滷味＋自創特色拌醬，搭配台灣傳統豬油拌飯拌麵多種主餐份量十足。裝潢時尚的滷味店有舒適

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。