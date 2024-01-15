踩點台中！「5米高咖波」現身中友百貨 快閃店陪大家過龍年 限量新春福袋這天開賣
超可愛的咖波要在台中跟大家見面啦～台中中友百貨這回特別企劃，讓又萌又帶點獵奇、高達5米的貓貓蟲咖波在百貨前站崗，立刻吸引行人的目光，將一路展示至2/28；另外百貨內從1/25到2/19也設立了咖波的快閃店，可愛實用的週邊應有盡有，在1/20更開賣龍年福袋和限量的驚喜袋，鐵粉們別忘搶購給自己的新年禮物！
一到中友百貨，就能看到5米高的咖波在正門口迎接大家，嘴角帶著一抹血的牠萌萌又獵奇，為接下來的快閃店敲開序幕，讓大家先準備好銀彈搶買，也要送給粉絲御守和龍年銀幣，希望為大家帶來龍年好運氣，中友快閃店更推出專屬限定優惠品項；另外，在1/27下午3點、4點還有咖波人偶現身跟大家見面，讓粉絲買好買滿之外還能與咖波互動。
除了快閃店外，這次還有全台首次販賣的新春福袋及驚喜袋，獎品有電動機車、吹風機、Switch等，1/19可以預購，1/20正式開賣，中友會員還可以兌換咖波法蘭絨毯、保鮮盒和手機掛身等滿額禮，粉絲們要入手咖波新品的可以趁這次機會買個夠！
台中中友百貨
地址：台中市北區三民路三段161號
中友百貨咖波快閃店
時間：1/25～2/19、地點：C棟13F國際大廳
福袋、驚喜袋販售資訊
好運龍賀福袋 1880元(咖波行李箱)
1/19預購、2/10領取
咖波驚喜袋 888元
開賣日期：1/20，限量300袋，售完為止
購買地點：中友百貨B棟13F贈獎中心
購買方式：於百貨店內當日不限金額消費，以現金888元購買，限量300袋，每人每ID限購1袋
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