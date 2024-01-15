又一波回憶殺！「THE哆啦A夢展」集結28組日本大師創作 巨星現身SOGO賣萌要拍爆
哆啦A夢免費拍！「THE哆啦A夢展」即起至2/7於中正紀念堂熱鬧開跑，不僅能夠回憶童年還能欣賞多位知名藝術家創作的哆啦A夢。大明星哆啦A夢除了現身中正紀念堂外，也悄悄在SOGO忠孝館設置哆啦A夢裝置站，展期就到1/16，還沒打卡的粉絲下班記得先衝一波。
是童年回憶啊！「THE哆啦A夢展」在中正紀念堂1展廳開展，即日起至2/7，現場看得到集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本藝術家以「我心中的哆啦A夢」為主題所創作出的各式各樣、擁有不同形象的哆啦A夢，並透過繪畫、攝影、立體雕塑、投影等創作形式展現。不僅有經典藍色哆啦A夢，更有白色、粉色及彩色等繽紛哆啦A夢齊聚一堂，邀請粉絲一同重溫哆啦A夢帶來的感動與回憶。
此外，THE哆啦A夢展另在SOGO忠孝館一樓設置了裝置站，超可愛的實體哆啦A夢讓你免費拍到飽，還有展覽看板可以打卡，展出僅至1/16，快把握最後的機會來與哆啦A夢合照賣萌吧！
《THE 哆啦A夢展 台北 2023》展覽資訊
展覽日期：即日起～2024/4/7（2/9、2/10、2/28休館）
開放時間：10:00-18:00
展覽地點：中正紀念堂1展廳
粉絲專頁：The哆啦A夢展台北2023
THE哆啦A夢展 裝置站
展出時間：即日起～1/16
展出地點：SOGO忠孝館1F
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