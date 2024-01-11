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摩斯「航海王主題店」鐵粉必衝！限定「航海王拍貼機」進駐 預告將再插旗「2縣市」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

摩斯太狂了！摩斯漢堡與全球知名IP「航海王」聯名掀起粉絲熱議，本次更首度打造聯名主題店，不僅有魯夫、喬巴於一樓迎賓，客席區還營造出置身海洋的氛圍，更將時下流行的拍貼機搬進門市，加碼憑發票可免費使用拍貼機，三種航海王限定外框等你收集。

摩斯漢堡將西門成都店打造成「航海王主題店」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡將西門成都店打造成「航海王主題店」。圖／摩斯漢堡提供

圖／摩斯漢堡提供
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摩斯漢堡將西門成都店打造成「航海王主題店」，一樓大門就能看見主角魯夫及喬巴的打卡牆面，二樓還有滿滿的海洋及藏寶圖圖樣，將經典航海畫面真實重現，邀請粉絲們一同迎向偉大航道。除了航海王主題裝置外，1/21起更有航海王限定拍貼機進駐主題店，只要在店內消費指定新品套餐或加購航海王聯名商品，憑單筆消費發票即可免費使用乙次，獨家航海王外框三選一，粉絲們千萬別錯過！

圖／摩斯漢堡提供
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1/21起，航海王限定拍貼機將進駐主題店。圖／摩斯漢堡提供
1/21起，航海王限定拍貼機將進駐主題店。圖／摩斯漢堡提供

不在北部的朋友也別難過，航海王主題店及專屬拍貼機也預計會至桃園、高雄與粉絲們見面，在此之前，可先打卡各門市的《航海王》新年春聯及窗貼新裝，一同歡樂迎新年。

圖／摩斯漢堡提供
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圖／摩斯漢堡提供
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此外，摩斯漢堡也推出「黃金南瓜濃湯」、「黃金地瓜拿鐵」、「黃金地瓜冰奶茶」、「黃金炸肉餅」等冬日新品，鹹甜都有一次滿足。另有年節禮盒「紅茶達克瓦茲」及「黃金鳳梨酥」等甜點選擇，嘗鮮享優惠趁現在。

圖／摩斯漢堡提供
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黃金炸肉餅，售價65元。圖／摩斯漢堡提供
黃金炸肉餅，售價65元。圖／摩斯漢堡提供

摩斯推出「紅茶達克瓦茲」及「黃金鳳梨酥」年節禮盒。圖／摩斯漢堡提供
摩斯推出「紅茶達克瓦茲」及「黃金鳳梨酥」年節禮盒。圖／摩斯漢堡提供

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