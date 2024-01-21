台中超火紅的「個人式酸菜魚」！一個人吃巧還吃飽 除了酸菜魚還有罕見的「螺螄魚」要嘗

別再說邊緣人沒法吃酸菜魚啦，台中最近新開了一間極貼心的個人式酸菜魚，相較於其他店那種動輒兩三人才能吃的超大份量酸菜魚，這間"初酸那個魚"主打的就是一個人就能吃的酸菜魚套餐，整個套餐除了會有一大碗酸菜魚鍋，然後還有寬冬粉和白飯的雙附餐，再加上小菜和飲料、甜點，份量十足，一個人絕對吃得飽。除了酸菜魚，店家也有賣麻辣魚、酸辣魚、檸檬魚⋯⋯甚至還有台中獨一無二的的螺螄魚，口味上都各有特色，真的會讓人很想都吃看看，店家生意相當不錯，尤其假日更是生意好到快2點都還有人在排隊等著要進來吃，因為不接受訂位，所以想來吃的話一定要早點來啊。

"初酸那個魚"就位於台中黎明路三段，附近福科路路口有兩個收費停車場，開車來的可以停在那邊，走過來大概3分鐘而已。

獨特正面雙招牌設計，遠遠看格外顯眼，店面呈現中式風格，門口上方寫著店名的小匾額十分吸睛。

裡頭空間不大，座位只有五桌，有需要共桌時店家都會用隔板隔開，所以不用擔心會和陌生人直接面對面，最重要還是要早一點來，我們當天12點來時是裡面坐滿然後外面還有好幾組客人在等，生意實在太好了。

座位下方都會有提供置物籃，可以放一些包包。

櫃檯旁邊有一個水族箱，裡面除了龍虎石斑，還有波士頓龍蝦，這些都是能加點的喔。

另外櫃檯這邊也有提供一些調味醬料，還有一壺高湯，如果覺得湯頭口味太重就可以自行添加稀釋。

這是最新的菜單，主餐一共有五種魚，基本都會有搭配寬冬粉之類的附餐，然後還會再附一碗米飯，等於雙附餐的概念，另外還有小菜、飲料和甜點。主餐肉片和魚肉都能額外升級，也有一些海鮮和小菜可以加料。

碗內隨機會有優惠字樣（在碗腰的地方），優惠內容包含免費、八折、九折、小菜招待券，所以大家一定至少要吃到碗腰那邊，搞不好運氣好就直接免費了。

我們三個人各點了一個套餐， 可以看到每個套餐的魚都是像臉盆一樣大，再加上還有小菜、附餐那些，真的是光看就感覺好有飽足感啊。

因為托盤太佔空間，我們索性就把全部都拿下來了。

套餐都有附當日小菜，這天吃到的是涼拌魚皮和海帶絲，魚皮Q脆彈牙、海帶絲爽口開胃，兩樣都蠻好吃的，很下飯。

酸菜魚 $388

雖然是個人式酸菜魚，但用料一點也不含糊，除了魚片、肉片、酸菜，這裡頭還有蘿蔔、蒟蒻絲、鳥蛋、金針菇⋯⋯等多種食材，然後我們額外還加點了起司片、白蝦和蘭花蚌，整個豪華到不行了。

湯頭很不錯耶，有先酸後辣的層次感，相當酸爽夠味，辣度方面沒有非常嗆辣，但是是有後勁的，加上花椒的微麻感，口味其實算蠻重的唷。

魚肉和某家知名酸菜魚一樣都是用烏鯉魚，肉質細緻且無刺，吸附酸辣湯頭後很是好吃。

除了魚肉片，裡頭也都會有豬五花，不喜歡豬肉的話還可以+10元換成牛五花。

蘭花蚌 $89

看起來有一點像是蟹肉棒的一種貝類，肉質鮮嫩彈牙，第一次吃到還蠻驚奇的。

白蝦 $89

白蝦加點一份共有5尾，蝦子還蠻大隻的，蝦肉肉質彈牙，味道鮮甜，感覺非常新鮮，值得推薦。

酸菜魚基本會有附寬冬粉，結果朋友不小心摻了螺螄粉附的桂林米粉了，直接就變成越南魚片米粉了XDD，是說這樣其實也蠻搭的耶～～哈。

螺螄魚 $388

螺螄魚算是店家首創的，將螺螄粉結合酸菜魚的魚肉，店內人氣據說不輸酸菜魚。

配料超級豐富， 螺螄粉基本該有的豆角、花生、腐竹、酸筍那些幾乎不少，而且居然還有鳳螺，這在一些螺螄粉專賣店都不一定有的呢。

吃過台中很多家螺螄粉，他們這湯頭我覺得有抓到螺螄粉的那個酸臭辣特色，不過酸臭味並沒有到非常強烈，辣度有比酸菜魚還辣一些，我只有喝幾口湯就撐不住了。

炸蛋 $30

炸蛋是需額外加點的，建議必點，炸得微酥的荷包蛋和螺螄粉湯頭實在太配了，完全就是天生一對。

魚片加量 $99

我們魚片有額外加量，大概多了50%，份量看起來真的還蠻有感的。

檸檬魚 $368

湯頭有加了魚露，有一種微微酸臭味，算是有點類似泰式口味，基本上沒有啥辣，適合敢吃酸但不能吃辣的人。

龍虎石斑 $139

魚肉我們升級成了龍虎石斑，外觀可以看到明顯差異，肉質口感也截然不同，龍虎石斑的肉更加Q彈，帶有些膠質的感覺。

豬心管 $89

白毛肚 $89

這個檸檬魚我們還有加點了豬心管和白毛肚兩樣小菜，雖然都是內臟類但其實看起來不會給人噁心的感覺，就跟大腸小腸差不多，豬心管吃起來脆脆QQ的，白毛肚很爽脆，沒有啥腥味，兩樣都不錯吃。

檸檬魚搭配的是寬冬粉，單吃會比較沒味道，建議直接加到鍋裡面去，讓它吸飽湯汁再吃會更好吃。

每一份套餐都有附由越光米和霧峰香米混合的Q米飯，如果想吃更豪華一點的也能加價升級成蟹膏蔥花蓋飯或是鮭魚卵蟹膏蓋飯。

蟹膏蔥花蓋飯 $99

一半蔥花一半蟹膏，挖開裡頭居然還有一些鮭魚卵，蟹膏味道鮮濃帶點甜味，搭配白飯吃實在讓人有幸福的感覺。

鮭魚卵蟹膏蓋飯 $199

哇，這個又更痛風豪華，蔥花直接變成了鮭魚卵，蟹膏的鮮味和鮭魚卵的鮮味形成不同的層次感，整個吃起來口感也更加豐富。

套餐都有附飲品和甜點，飲品有白桃醋飲和蘋果醋飲兩種，酸味都不會很嗆，蠻有解膩功效的；甜點今天吃到的是仙草蜜，小瓶子裝很可愛，甜度沒有很甜，還不錯。

這間"初酸那個魚"我覺得真的很有特色，不只可以吃到酸菜魚還有其他口味的魚鍋，無論湯頭和食材用料都給人感覺很用心，完全不輸知名品牌店，份量雖然主打個人套餐，但其實兩個人來吃再單點一些配料也是可以吃得很有飽足感，相對他們價位來說算是C/P值蠻高的，唯一美中不足的就是店內空間較小座位很少，如果沒有早點來往往都要等上半小時至一小時以上了。

初酸那個魚

地址：台中市西屯區黎明路三段335號

電話：(04)2452-8235

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:30(星期五六日晚上到01:00)

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：初酸，那個魚

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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