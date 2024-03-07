快訊

食安風暴延燒！保欣再驗出3批「含蘇丹紅」辣椒粉 流入7縣市、14家業者

驚悚畫面流出…聯航客機起飛後「引擎狂冒火光」 乘客狀況曝光

賞螢開盲盒！2024「大地螢火蟲季」4月開跑 沉浸式「螢光露營」只有一場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大地農場提供
圖／大地農場提供

4月的大自然盛典！熱愛探索自然的朋友注意了，新竹有機生態秘境「大地農場」釋出最新消息，2024螢火蟲季將於4月4日兒童節登場，更打造今年唯一一場「螢光露營」，不僅能體驗採集樂趣、享用森林晚餐，還有重頭戲「森林嘉年華會」，邀請大小朋友一同親近自然、感受自然。

圖／大地農場提供
圖／大地農場提供

位於新竹峨嵋鄉的自然秘境「大地農場」四面環山，以有機理念和原則打造與自然共榮的原始生態棲地，順應時序「2024大地螢火蟲季」將自4月4日起開跑，大地農場特別推出一系列活動，邀請大家沉浸式感受自然之美。

圖／大地農場提供
圖／大地農場提供

4/13～4/14，唯一一場「螢光露營」限定登場，活動中能體驗梅子或竹筍採集，接地氣地在大樹下聽大自然的故事，傍晚享用美味森林晚餐，以及重中之重的「夜訪螢火蟲世界」，跟著導覽老師進入賞螢的最佳秘密基地，幽谷中閃爍的螢火蟲與滿天星斗相呼應，難得的微光美景千萬別錯過了。

圖／大地農場提供
圖／大地農場提供

此外，也有小朋友喜歡的尋寶探險，不僅有趣還能認識更多動植物生態；喜歡手作也有「竹編技藝」體驗手製竹扇，學習傳統手編自製帶有回憶的專屬竹扇。放下手機，解放被日常壓抑的心擁抱大自然。

圖／大地農場提供
圖／大地農場提供

大地農場

地址：新竹縣峨眉鄉3號

營業時間：9:00-17:00（週三公休）

粉絲專頁：大地農場

備註：預約入園可洽大地農場LINE帳號

圖／大地農場提供
圖／大地農場提供

編輯推薦

LINE 兒童節 新竹旅遊 秘境 美景 螢火蟲 露營

相關新聞

賞螢開盲盒！2024「大地螢火蟲季」4月開跑 沉浸式「螢光露營」只有一場

4月的大自然盛典！熱愛探索自然的朋友注意了，新竹有機生態秘境「大地農場」釋出最新消息，「2024大地螢火蟲季」將於4月4日兒童節登場，更打造今年唯一一場「螢光露營」，...

和逸飯店桃園「Blu Night 巧遊趣」 Xpark、巧虎夢想樂園玩過癮

許多父母敲碗期待的桃園市立兒童美術館，即將於4／3起開幕試營運，周邊景點也同步推出多項優惠活動帶動親子旅遊熱。位於桃園中壢的COZZI Blu和逸飯店．桃園館趁熱推出四月限定專案「Blu Night 巧遊趣」，12歲（含）以下兒童參加Blu Night2天1夜夜宿Xpark行程，加送「巧虎夢想樂園」1大1小純入園門票，每人最低只要5,999元起。

大溪山中柴火桶仔雞！4斤重「桶仔雞」鮮嫩爆汁，土雞、番鴨、鱸魚都自己養

udn走跳美食／艾瑪 藏在大溪山裡土雞城開業時間不長！卻讓很多人願意上山、假日塞車也要吃！土雞、番鴨、鱸魚與鯛魚都是自己養，旁邊還有自家小菜園，現烤桶仔雞有四斤重必點，在地大溪黑豆干也入菜，炸的

FRIDAYS桃園店將收攤！月底前桃園人消費滿額送牛排

營業17年的TGI FRIDAYS桃園餐廳，將於3月24日結束營業，為感謝消費者17年來的支持，即日起展開系列「17慶畢...

竹北最台的套餐「大腸尬小腸」！超台味「皮蛋臭豆腐」推薦必吃

udn走跳美食／踢小米 這家「大腸尬小腸」，小米吃完以後覺得不只是大腸尬小腸，可以說臭豆腐尬大腸包小腸，兩種超台的美食小吃融合在一起，午餐或宵夜時間想要吃超台又重口味的朋友，可以來嚐看看～店家有

桃園平民版鼎泰豐！ 藝文特區高CP值「老張麵食館」巷弄美食 招牌必點排骨蛋炒飯

udn走跳美食／大海愛上藍天 隱身在桃園巷弄內新開一間麵食館，這裡的排骨蛋炒飯超好吃的，為桃園平民版鼎泰豐，地點就位桃園藝文特區附近，除此之外蝦仁蛋炒飯、蒽油餅、蝦仁蒸餃（包覆一整隻蝦子）、酸辣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。