賞螢開盲盒！2024「大地螢火蟲季」4月開跑 沉浸式「螢光露營」只有一場

4月的大自然盛典！熱愛探索自然的朋友注意了，新竹有機生態秘境「大地農場」釋出最新消息，2024螢火蟲季將於4月4日兒童節登場，更打造今年唯一一場「螢光露營」，不僅能體驗採集樂趣、享用森林晚餐，還有重頭戲「森林嘉年華會」，邀請大小朋友一同親近自然、感受自然。

圖／大地農場提供

位於新竹峨嵋鄉的自然秘境「大地農場」四面環山，以有機理念和原則打造與自然共榮的原始生態棲地，順應時序「2024大地螢火蟲季」將自4月4日起開跑，大地農場特別推出一系列活動，邀請大家沉浸式感受自然之美。

圖／大地農場提供

4/13～4/14，唯一一場「螢光露營」限定登場，活動中能體驗梅子或竹筍採集，接地氣地在大樹下聽大自然的故事，傍晚享用美味森林晚餐，以及重中之重的「夜訪螢火蟲世界」，跟著導覽老師進入賞螢的最佳秘密基地，幽谷中閃爍的螢火蟲與滿天星斗相呼應，難得的微光美景千萬別錯過了。

圖／大地農場提供

此外，也有小朋友喜歡的尋寶探險，不僅有趣還能認識更多動植物生態；喜歡手作也有「竹編技藝」體驗手製竹扇，學習傳統手編自製帶有回憶的專屬竹扇。放下手機，解放被日常壓抑的心擁抱大自然。

圖／大地農場提供

大地農場

地址：新竹縣峨眉鄉3號

營業時間：9:00-17:00（週三公休）

粉絲專頁：大地農場

備註：預約入園可洽大地農場LINE帳號